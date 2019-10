Evo pide a la COB aceptar prórroga del pago del doble aguinaldo

El presidente Evo Morales pidió este miércoles a la Central Obrera Boliviana que acepten la solicitud de los empresarios de flexibilizar el pago del segundo aguinaldo hasta finales del mes de abril.



"Sería importante esta flexibilidad de los compañeros trabajadores. Lo que más nos interesa es que se pague y se respete el decreto con esta flexibilidad para algunos sectores de empresas, no para todos", dijo Morales.



El presidente reveló que se tomó la decisión de poner como fecha tope el último día de abril para que los trabajadores reciban su aguinaldo en vísperas a su día, el 1 de mayo, y que se descartaron propuestas que extendían por mucho más el plazo o lo dividían en dos pagos.



"Yo pensé que la Central Obrera Boliviana iba a entender esta flexibilización, porque no es no pago", señaló Morales.



Morales además dijo que los trabajadores que dependen del Estado recibirán el doble aguinaldo durante el mes de diciembre, como establece el decreto supremo que regula el beneficio.



La Central Obrera Boliviana presentó este martes ante el Gobierno los resultados del ampliado nacional en el que se decidió exigir que todas las empresas paguen el doble aguinaldo en el mes de diciembre.



La dirigencia le dio hasta el 30 de este mes al Gobierno para que ratifique el pago del beneficio tal como lo establece el decreto supremo.