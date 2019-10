Peregrina en busca de su auto robado el domingo

Javier Nava fue en su vehículo, como cada fin de semana desde hace cinco años, a jugar fútbol en el parque Urbano, pero el domingo por la tarde le robaron su vagoneta mientras practicaba deporte.



Nava ya recorrió por su cuenta varios municipios del norte del departamento en busca de su auto pero sin éxito. “Fui a Buena Vista, a Warnes y a Montero. No hay rastros del vehículo”, manifestó Nava en una entrevista con el canal Unitel.



El afectado cuenta que la única pista que tiene es una grabación de la cámara de seguridad de un condominio, que capta a dos hombres forzando la puerta del vehículo para llevárselo sin mayores complicaciones.



Nava manifestó que compró el motorizado con un crédito bancario y que trabajaba como taxista. El vehículo es modelo 98, marca Toyota Corolla de color blanco y con placa de control 2186-PRY.



El afectado indicó que denunció el robo ante Diprove pero aún no hay resultados.



“Estoy fregado y no sé qué hacer. La deuda que debo es bastante y no sé de donde sacaré el dinero. Se llevaron el vehículo con todos mis documentos porque mi billetera estaba dentro, SOAT, permiso de conducir, Retax”, lamentó la víctima.



Para cualquier información sobre el auto, Nava pidió llamar al teléfono 750-23792.