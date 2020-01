Maluma, acusado de machista y misógino por sus Cuatro babys

"Estoy enamorado de cuatro babys, siempre me dan lo que quiero, chingan cuando yo les digo, ninguna me pone pero", dice la letra de la canción que desde la semana pasada convirtió a Maluma en uno de los artistas más odiados por las mujeres del mundo debido al contenido machista y misógino de su obra.Yolanda Domínguez, columnista del Huffington Post, dijo que este tema es una apología de violencia hacia las mujeres, a las que Maluma considera “meros cuerpos intercambiables”.Asimismo, Laura Pérez Sánchez solicitó en Change.org, la mayor plataforma de peticiones del mundo, que se retire el video de Cuatro Babys.En su defensa"Por una cosa o la otra siempre te van a juzgar, solo haz lo que te salga del corazón, lo que te haga feliz. Si hablaron de Jesucristo, ¿por qué te sorprendes cuando hablan de ti?", posteó el reguetonero junto a una fotografía en la que aparece frente a unas velas encendidas.En ese post, algunos de sus seguidores lo apoyaron y otros no tuvieron piedad con él. "@maluma las mujeres llevamos décadas luchando por la igualdad, para evitar que se nos trate como simples trozos de carne que únicamente sirven para complacer sexualmente a un 'macho'. Es triste ver como canciones como la tuya matan todo lo que hemos logrado", dice una de las internautas más indignadas.La letra completa de Cuatro Babys:Ya no sé que hacerNo sé con cual quedarmeTodas saben en la cama maltratarmeMe tienen bien, de sexo me tienen bienEstoy enamorado de cuatro babysSiempre me dan lo que quieroChingan cuando yo les digoNinguna me pone peroDos son casadasHay una solteraLa otra medio psychoY si no la llamo se desesperaEstoy enamorado de cuatro babysSiempre me dan lo que quieroChingan cuando yo les digoNinguna me pone peroDos son casadasHay una solteraLa otra medio psychoY si no la llamo se desespera