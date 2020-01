Masifican bloqueo en Gran Chaco; hay más pedidos

En el tercer día de bloqueo en la zona sur del país, se suman nuevos puntos de cierre de carretera y las demandas sociales van en aumento, mientras las autoridades se resisten a negociar entre tanto sigan las medidas de presión.

Entre los municipios de Villa Montes, Caraparí y Yacuiba, ahora son 12 los puntos de bloqueo.

El sector campesino de Gran Chaco anunció que no se levantará el bloqueo hasta que no se reúnan con personal del Gobierno nacional que tenga poder de decisión.

Ayer sostuvieron una cita con representantes del Ministerio de Gobierno, pero solo fue informativa; en la misma, el sector campesino le hizo conocer la necesidad de que las autoridades de la Aduana lleguen al lugar para analizar el tema del contrabando y que no levantarán el bloqueo hasta tener una respuesta.

Mientras, los piquetes de bloqueadores comienzan a asfixiar a la ciudad, donde algunos caminos vecinales fueron tomados por los campesinos.

"Los accesos a la planta separadora de líquidos ya fueron tomados por los compañeros de base que cada día se van sumando. Incluso un sector del transporte se plegó a las medidas", dijo René Rollano, secretario de prensa del comité de huelga.

Ante la consulta de si podrían considerar un cuarto intermedio, descartó el punto hasta que se trabaje en mesas conjuntas donde se atienda cada punto del voto resolutivo.

“Tampoco creo que se vaya a dar alguna intervención de la Policía. Tendrían que pensarlo diez veces", sostuvo Rollano.

Al pedido de un mayor control del ingreso de granos, especialmente de maíz, desde Argentina, se suma la demanda de la titulación de tierras, el reajuste del precio de la tarifa eléctrica, la oferta de fuentes laborales, la cobertura de telefonía móvil, la construcción del túnel de Aguaragüe, además de proyectos en salud y educación.



Sobre el tema, William Castillo, gerente regional de la Aduana Santa Cruz, sostuvo que del lado cruceño se hacen distintos operativos para frenar el ingreso ilegal de alimentos.



Oswaldo Barriga, gerente de la Cámara de Exportadores de Santa Cruz, explicó que desde Santa Cruz se transporta mercadería al sur por un valor diario que oscila entre los $us 200.000 y los $us 300.000, por lo que este tipo de medidas extremas, desde su perspectiva, no hace otra cosas que dañar al país.