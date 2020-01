Liberman ensalza a Cristiano

El siempre polémico Martín Liberman, periodista argentino que comenta sobre fútbol, buscó dar una lección a todos los hinchas argentinos que desprecian a Cristiano Ronaldo y aman a Lionel Messi. Lo hizo en su último programa, Liberman En Línea, luego de los tres goles del crack luso en la Champions League 2017.

“Te molesta que sea ‘fachero’, lindo, que tenga los abdominales marcados y que salga con la mujer que quiera. Deja eso a un lado. Es uno de los diez mejores de la historia. Deja el falso patriotismo de querer a Messi o nada. Es un crack y hace goles en partidos decisivos. No hace goles en un clásico de Liga que no cambia nada, los hace en las semifinales y finales de Champions. No digo que sea mejor que Messi, pero sí está a la par. Sácate la camiseta de Argentina y disfruta de Cristiano”.