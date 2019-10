Ya hay un sospechoso por el crimen de una anciana

El fiscal del Distrito, Gomer Padilla, ha informado la mañana de este jueves que se ha identificado al sujeto que asfixió y causó la muerte de una mujer de 78 años en la comunidad de Agua Rica, en la ruta hacia Samaipata.



El representante de la Fiscalía no quiso entrar en detalles sobre el número de personas que participaron en el crimen, pero dijo que las investigaciones preliminares ya han dado con uno de los sospechosos.



Los vecinos contaron que hallaron a la mujer tendida en su cama. Según el examen médico forense, mencionado por Padilla, falleció la medianoche del martes debido a asfixia mecánica.



Un niño fue el que dio la voz de alarma cuando fue a la casa de la anciana a comprar cigarrillos y al llamarla no encontró respuesta. Los vecinos ingresaron a su habitación y al encontrarla muerta, notificaron el hecho a la Policía, que verificó que la casa no estaba desordenada. El dinero de víctima y sus electrodomésticos estaban en su sitio por lo que se descartó la hipótesis de robo.



Agentes policiales de Samaipata, Vallegrande y de la ciudad capital, además de un equipo de fiscales, se encuentran en este municipio distante a 120 kilómetros de Santa Cruz investigando el crimen.



“Le pedimos a la población serenidad y tranquilidad. La Policia y la Fiscalía están haciendo su trabajo. Vamos a ser implacables con las personas que cometen estos horrendos hechos”, concluyó Padilla.