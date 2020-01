Extraen una cucaracha de la cabeza de una mujer en India

Una mujer de 42 años llamada Selvie vivió una verdadera pesadilla por 12 horas. Una cucaracha le fue extraída de su cráneo por un equipo médico que logró ver a través de un escáner al insecto, que además se resistía a salir.

El caso sucedió en la India, la mujer despertó con una sensación de hormigueo que con el paso de los minutos se convirtió en una molestia insoportable. Luego de pasar por cuatro centros médicos finalmente en uno confirmaron lo que temía: que algo vivo se le había metido a la cabeza.

"No podía explicar la sensación pero estaba segura de que era un insecto", le dijo al diario New Indian Express.

El insecto se estaba moviendo en la base del cráneo, en el espacio que se encuentra entre los dos ojos.

Los médicos estimaron que la cucaracha llevaba más de doce horas atrapada y se habría metido a través de las fosas nasales. La operación duró unos 45 minutos.

"Parecía que no quería salir", dijo el doctor Shankar, director del departamento de otorrinolaringología del hospital, según publica el diario The Times of India.