Coautora de Despacito desaprueba versión de Nicolás Maduro

El presidente de Venezuela Nicolás Maduro lanzó su versión de Despacito para promocionar las elecciones de la Asamblea Constituyente, que se convocó para este 30 de julio. Este hecho no gustó para nada a Erika Ender, la coautora del hit mundial cantado por Luis Fonsi y Daddy Yankee.

Erika usó su cuenta de Facebook para pronunciarse al respecto: "No estoy de acuerdo con esto. No puedo ver tanto dolor en gente a la que quiero tanto. Gente guerrera, gente con voluntad de hierro... Gente buena, que no deja de luchar por la libertad de derechos y de expresión...", publicó la rubia.

Ver post:

La cantautora panameña lamentó que los ‘chavistas’ hayan utilizado la música de Despacito para una campaña política sin el consentimiento de sus autores.

“Ver que una canción, en la que tengo coautoría, se utilice sin permiso para publicitar campañas vinculadas a un régimen que tiene descontento y sufriendo a un país, lejos de alegrarme, me indigna y no apruebo que se utilice”, aclaró..

Para saber

El tema compuesto por Luis Fonsi, Erika Ender y Daddy Yankee se impuso como la canción más reproducida de la historia en streaming con más de 4.600 millones de views, informó Universal Music.