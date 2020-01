Hay 167 inscritos y políticos se enfrascan en acusaciones

Las diferencias políticas contaminan el proceso de selección de las altas autoridades al Órgano Judicial y al Tribunal Constitucional. La oposición acusó de manipular esta instancia y el Movimiento Al Socialismo (MAS) respondió que su rival político intenta “boicotear” el mecanismo de elección. La inscripción de candidatos se estancó en 167.



La senadora oficialista Adriana Salvatierra acusó a la oposición de boicotear el proceso de elección de candidatos. Dijo que quieren “cuotearse” las magistraturas como en el pasado.

“Son una serie de políticos que aparecieron y que con sus representantes en la Asamblea hoy pretenden darnos lecciones de transparencia. El pueblo no decidía porque nunca existió una evaluación de meritocracia y porque todas las negociaciones se realizaban en un cuarto oscuro”, acusó Salvatierra.



En esa línea, el jefe de bancada del MAS en Diputados, David Ramos, pidió a la oposición ser parte del proceso de selección de candidaturas y sumarse a la parte universitaria. “Vemos todos los días una oposición carente de ideas, que se dedica únicamente a oponerse sin dar alternativas”, reprochó.

La Asamblea Legislativa Plurinacional aprobó el viernes la ampliación del plazo para la presentación de postulantes al Órgano Judicial. Las comisiones recibirán postulaciones hasta el 9 de junio, 14 días después de lo previsto.



Salvatierra aclaró que la ampliación del plazo no incidirá en el calendario electoral aprobado por el Tribunal Supremo Electoral (TSE), que fijó los comicios para el 22 de octubre.

En la vereda del frente, el senador Arturo Murillo, jefe de bancada de Unidad Demócrata (UD), consideró que el oficialismo tiene sus candidatos para las magistraturas y que estos serán elegidos desde Palacio Quemado. “La población nos dio oportunidad de reconducir el tema judicial, pero el MAS es 'janiwa' (no entiende las cosas). Es sordo, no escucha ahora ni escuchará mañana. Ellos le van a meter nomás hasta que el pueblo les meta también contra ellos”, acusó Murillo.

Crisis judicial

Mientras, la diputada Jimena Costa recalcó que aunque se elijan a los profesionales más idóneos la crisis de la justicia no será resuelta con el voto popular del 22 de octubre.

“Acá surge una pregunta: ¿Qué está pasando con la ética en el país? ¿De qué sirve un magistrado con dos maestrías? Porque igualito se pondrá al servicio del MAS y se vende al poder”, reflexionó Costa.

Se registraron 167 candidatos. 55 ante la Comisión Mixta de Justicia Plural y 112 ante la Comisión Mixta de Constitución. Ayer el proceso de inscripción se estancó y no hubo ninguna entrega de documentos.



De los 167 inscritos solo hay seis postulaciones identificadas como indígenas. Además, 53 son mujeres y 114 varones. De estos, 38 postulaciones son al Tribunal Constitucional, 26 al Tribunal Agroambiental, 29 al Consejo de la Magistratura y 74 al Tribunal Supremo de Justicia.

Hasta el 16 junio se podrán hacer las impugnaciones a las candidaturas. Cualquier persona puede observar a uno de los postulantes.