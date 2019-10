Postergan la aplicación del nuevo Código Procesal Civil

La aplicación del nuevo Código Procesal Civil, prevista para entrar en vigencia el jueves 6 de agosto fue postergada hasta febrero de 2016, anunció ayer el presidente del Senado, José Alberto ‘Gringo’ Gonzales.

“Se va ampliar por espacio de seis meses hasta febrero del año que viene. La ampliación (del plazo para) la aplicación de este nuevo procedimiento es en la perspectiva de evitar problemas a los jueces y un sufrimiento extra al ciudadano”, explicó el legislador.



La norma, aprobada en 2013, debió entrar en vigencia desde el 6 de agosto de 2014. Sin embargo, la gestión pasada se postergó su aplicación por un año.



Gonzales argumentó que este nuevo retraso se debe a que lamentablemente no hubo una difusión óptima del nuevo Código entre quienes imparten justicia. Incluso, afirmó que los propios jueces “han dicho que no están dadas las condiciones”.



Por su lado, el procurador del Estado, Héctor Arce, lamentó ayer que el proceso de divulgación del nuevo código no haya sido llevado adelante de manera efectiva por parte del Órgano Judicial, proceso que dijo que es “muy necesario” ya que se debe conocer el texto de una ley, pero también los beneficios que aporta a la sociedad, como la oralidad de los procesos que permitirá su simplificación./Agencias