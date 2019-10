La posible expulsión de Brennan sigue en análisis

Aún se evalúa la expulsión. El Gobierno denunció que la embajada de los Estados Unidos (EEUU) opera en el país. El ministro de la Presidencia, Juan Ramón Quintana, mostró imágenes del regalo de pelotas por parte del Encargado de Negocios, Peter Brennan.



"El encargado de negocios, el señor Brenan, ha señalado que no está metido en el referendo, que no tiene nada que ver en el referendo, yo quiero desmentirlo categóricamente al señor Brennan, porque sí está metido en actividades que no son las que señala la convención de Viena en Bolivia", aseveró la autoridad.



Explicó que continúa en evaluación la expulsión del territorio nacional del diplomático, misma que está sujeta a la recolección de evidencia sobre la "injerencia política" que esa legación tiene en el país, sobre todo antes del referendo del próximo domingo.



"El señor Brennan está operando con la embajada en la ciudad de El Alto, y aquí está, más evidencias. Regalando pelotitas para que jueguen las mujeres de El Alto. Imagínense cómo va a cambiar la vida económica de la ciudad de El Alto con el regalo de las pelotitas de la embajada de los Estados Unidos", denunció Quintana.



Concluyó señalando que "el presidente ha sido categórico, se remite a las pruebas, nosotros no andamos con especulaciones, evidencia de que hay injerencia norteamericana y el señor Brennan se va, porque este no es su patio trasero, no es su colonia para venir de vacaciones y de paso desestabilizar al Gobierno".



La Paz y Washington suscribieron el 7 de noviembre de 2011 un acuerdo que sentaba las bases del nuevo relacionamiento bilateral, marcado desde 2008 por una compleja situación a raíz de la mutua expulsión de embajadores y denuncias de injerencia.