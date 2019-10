Bachelet se expresa a favor de la educación gratuita

La presidenta de Chile, Michelle Bachelet, defendió la universidad pública y afirmó que la educación debe ser "un derecho y no un mercado", al recibir el lunes en París el título de doctor honoris causa de la universidad de La Sorbona.



En un discurso sumamente político, Bachelet evocó las recientes manifestaciones de estudiantes en su país y defendió las reformas educativa, impositiva y electoral que su gobierno prepara.



"La promesa republicana es ofrecer a cada ciudadano iguales posibilidades", los ciudadanos nos "cuestionan con razón". "Para devolver la credibilidad a la acción política" hay que responder a sus exigencias de igualdad y justicia social, dijo.



"Por mucho tiempo hemos dejado que el mercado prime", afirmó, recalcando que su prioridad es la educación. "Para que sea un derecho y no un mercado", para generalizar la educación gratuita, "algo que no hemos podido recuperar desde la dictadura", agregó.



Se reunirá con mandatario francés

Bachelet fue recibida en la Sorbona por dirigentes y catedráticos de la universidad vestidos con sus togas negras y amarillas. El rector de la Academia y canciller de las universidades de París, François Weil, saludó en ella a la "presidenta de un gran país, pero también a la militante por la democracia y los derechos de la mujer".



En visita oficial a Francia, Bachelet se reunirá el lunes a últimas horas de la tarde con el presidente François Hollande y asistirá por la noche a una cena de gala ofrecida en su honor en el palacio presidencial del Elíseo.

Se trata de su segunda visita oficial a Francia, después de la que realizó en 2009 durante su primer mandato presidencial.



Esta visita será la ocasión de impulsar los intercambios económicos bilaterales "en particular en los sectores estratégicos de la energía, las infraestructuras y el agua", señaló en la presidencia francesa.

Los dos países firmarán el lunes una declaración conjunta sobre el "refuerzo de la asociación privilegiada" que los une.



Otro acuerdo concierne la cooperación universitaria y científica, otra prioridad de ambos países. Francia es ya el tercer país del mundo que acoge más estudiantes chilenos.



También se firmará una declaración sobre la promoción de los derechos de la mujer, un sector en el que los dos países también desean reforzar su cooperación.