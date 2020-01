Tendencias de marketing digital para la industria inmobiliaria

La creciente búsqueda 'online' de propiedades, a través del móvil, ha convertido a la industria inmobiliaria en una de las más competitivas en el mundo digital. Por ello, el equipo de la agencia InfoCasas (infocasas.com.bo), especializada en marketing digital para 'real estate', elaboró una guía de tendencias que marcarán este año.

En los últimos años el video online y específicamente el social video; es decir, el video producido para redes, ha dominado rotundamente las redes sociales. Este 2017 seguirá siendo la regla producir contenido audiovisual adaptado a las redes, pero incorporando dos novedades que cada vez tienen más furor: el video 360° y el livestreaming (la transmisión en vivo). Una de las herramientas gratuitas que se pueden explotar es el Facebook Live 360.

Estar dentro de una casa que aún no se construyó es posible con la realidad virtual. Emparentada con la tendencia de los videos inmersivos, pero con un nivel de realismo mucho mayor, la realidad virtual promete ser la tendencia que revolucionará el marketing inmobiliario. Durante el IAB Forum 2016 (el encuentro más importante de la publicidad interactiva en Uruguay), el líder del proyecto Center for the Digital Future, Jeffrey Cole, explicó que el futuro de la realidad virtual consiste en permitir a las personas estar donde nunca han estado, y que eso tiene una gran aplicación en dos industrias: el videojuego y e lreal estate (junto a los hoteles).

La inteligencia artificial (AI, abreviatura en inglés) hace un tiempo dejó de ser objeto de la literatura fantástica, gracias al desarrollo de algoritmos muy sofisticados que permiten al ordenador comunicarse casi como una persona. La gran tendencia del último año, y que seguirá en auge en el 2017, fueron los “chatbots”, robots instalados a las aplicaciones de chat para atención al cliente o ventas.

Anuncios muy segmentados y con contenido atractivo será otra tendencia. Facebook no quiere que el feed de noticias de los usuarios se llene de contenidos o anuncios que el usuario no quiere ver. Por eso, este año será más costoso alcanzar grandes audiencias mediante contenidos orgánicos (no patrocinados), y se prevé que baje el ROI (retorno de inversión) de los anuncios de Facebook (es decir, que haya que pagar más para llegar a la misma cantidad de gente).