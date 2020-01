Oposición anuncia nuevas protestas en rechazo a Constituyente

La oposición venezolana anunció hoy que mantendrá sus protestas en las calles contra la Asamblea Nacional Constituyente elegida este domingo con la única participación de las fuerzas progubernamentales y que convocará una "movilización" en la capital del país el día que se instale ese órgano.



El dos veces candidato a la presidencia de Venezuela y gobernador del estado de Miranda, Henrique Capriles, dijo que este lunes la oposición protestará desde el mediodía por los fallecidos de la jornada de hoy, que cifró en 16, pese a que la Fiscalía solo reconoce 10.



Capriles, que habló en nombre de la coalición de partidos Mesa de la Unidad Democrática (MUD), añadió que a las 17:00 hora local del lunes los opositores ejercerán nuevas acciones callejeras, sin detallarlas.



Estas acciones, indicó, servirán como preparación para una movilización en la ciudad de Caracas, pautada para efectuarse cuando se instale la Asamblea Nacional Constituyente.

"Nosotros los venezolanos, como la comunidad internacional, más allá del resultado, más allá de quienes hayan sido elegidos en ese proceso fraudulento (...), no reconocemos ese proceso", agregó.



"Estamos listos para la alternabilidad, y vamos a luchar para que en este país haya alternabilidad (en el poder)", dijo.



Las elecciones de este domingo fueron convocadas por el presidente, Nicolás Maduro, el pasado 1 de mayo, bajo el argumento de que de esta forma se impondría el diálogo y la paz en medio de una ola de manifestaciones contra su Gobierno que entonces solo tenía un mes.



Pero desde que lanzó su propuesta las manifestaciones arreciaron, y tres meses después se saldan con al menos 119 muertos, de acuerdo con cifras de la Fiscalía, luego de que se desatara la violencia en algunas de estas protestas.



La oposición no participó en las elecciones de hoy, al considerarlas "fraudulentas" y un intento del Gobierno venezolano de instaurar una dictadura en la nación petrolera.



En los comicios se elegirán 545 constituyentistas, que además de tener la potestad para reescribir la Carta Magna, vigente desde 1999, podrán avanzar en la reordenación del Estado.