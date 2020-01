El Sí a favor del acuerdo de paz lidera encuestas

En los últimos sondeos publicados este martes se revela que los colombianos aprobarían el pacto de paz con las FARC, la opción del "Sí" registra entre 55% y 66% de las adhesiones.



La encuesta de la firma Datexco, publicada por el diario El Tiempo y W Radio, estima que 55% de los colombianos votará "Sí" en el plebiscito y 36,6% lo hará por el "No". Asimismo, un 4,7% de los más de 2.100 encuestados entre el 24 y el 26 de septiembre vía telefónica dijo estar indeciso y 3,7% prefirió no responder.



Con un margen de error de 2,13% y un nivel de confianza de 95%, Datexco compara los resultados de esta medición con una realizada por la misma compañía entre el 13 y el 15 de septiembre, en la que el "Sí" cosechó un 55,3% y el "No" 38,3%.



En otro sondeo elaborado entre el 21 y el 25 de septiembre por la firma Ipsos Napoleón Franco y divulgado por RCN y la revista Semana, la intención de voto por el "Sí" se situó en 66% y por el "No" en 34%.

En una medición anterior, del 9 de septiembre, el "Sí" había obtenido seis puntos más (72%) y el "No" seis puntos menos (28%).



La encuesta de Ipsos fue aplicada a 1.524 personas, con un margen de error de 3,5% y un nivel de confiabilidad de 95%.



Estos dos sondeos arrojaron además que ha aumentado la intención de voto en el plebiscito convocado por el presidente Juan Manuel Santos para que la ciudadanía decida la puesta o no en marcha de los acuerdos alcanzados con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC, comunistas), tras casi cuatro años de negociaciones en Cuba.



La ONU activa su misión para que las FARC dejen las armas



Según Ipsos, a comienzos de septiembre 53% de los encuestados decía que saldría a votar en el plebiscito frente al 56% que dice que lo hará ahora. En el caso de Datexco, la intención de voto subió de 58,1% a mediados de mes a un 67,1% actualmente.



Para que sea aprobado el acuerdo de paz, la opción del "Sí" deberá recoger más de 4,4 millones de votos y ser superior a las adhesiones del "No".