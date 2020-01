Con cinco procesados y con bajo perfil, así avanza el caso LaMia

Fue una tragedia que enlutó al mundo, se perdieron 71 vidas, pero a dos meses del desastre aéreo del club Chapecoense en Medellín (Colombia), la investigación a la aerolínea boliviana LaMia y a los que posibilitaron la salida de ese fatídico vuelo avanza con un perfil bajo por la comisión de fiscales asignados a la causa.



Se trata de un accidente que involucra a víctimas de Brasil, Bolivia y Paraguay y que dio lugar a la conformación de una comisión trinacional de Ministerios Públicos (Colombia, Bolivia y Brasil), de la que dio cuenta el fiscal general Ramiro Guerrero, pero el manejo de los descubrimientos de las pesquisas se ha manejado en reserva.



Pese a ello, el Ministerio Público de Bolivia cuenta entre sus avances con al menos cinco procesados, tres de ellos detenidos preventivamente, los otros dos fuera del país.

Los procesados

El primero es el general y ex piloto presidencial Gustavo Vargas Gamboa, ex gerente general de LaMia, a quien el Ministerio Público inculpa por los supuestos delitos de uso indebido de influencias y por homicidio culposo, entre otros. Su defensa, el abogado Jerjes Justiniano, asegura que los fiscales Osvaldo Tejerina, Mirtha Mejía e Iván Ortiz no han podido conectar a su cliente con los delitos por los que lo señalan y, por tanto, cometen un error al haber pedido su detención preventiva en el penal de Palmasola.

Gustavo Vargas Villegas, su hijo y exdirectivo de la Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC), que firmó la matrícula de autorización para LaMia, es otro de los detenidos, él en la sede de Gobierno.



El jefe de Control de Tráfico Aéreo de la regional Santa Cruz de la Administración de Aeropuertos y Servicios Auxiliares a la Navegación Aérea (Aasana), Joons Teodovich, es el otro detenido por la justicia.



El resto son sindicados a los que los fiscales no han podido tomarles su declaración informativa, dado que se encuentran fuera del país; una de ellas, la exfuncionaria de Aasana, Celia Castedo, refugiada en Brasil; el otro es Marco Antonio Rocha, que junto al fallecido piloto Miguel Quiroga fundaron la compañía