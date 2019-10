El papa dice que eliminar las diferencias entre los sexos "es un paso atrás"

El papa Francisco afirmó este miércoles al referirse a la llamada "ideología del género" que la eliminación de diferencias entre sexos que ésta propone "es un paso atrás", durante su catequesis en ocasión de la audiencia general en la plaza de San Pedro.



Francisco, que dedicó hpy su reflexión a la idea católica de la creación del hombre y la mujer afrontó la "teoría del genero" y el aumento de las crisis matrimoniales.



"Me pregunto, por ejemplo, si la llamada teoría del genero no será expresión de una frustración o de una resignación que lleva a eliminar la diferencia sexual porque no sabe medirse con ella", argumentó.



Para Francisco, se trata "de un paso atrás", ya que "eliminar la diferencia (de sexo) es el problema y no la solución".



El papa defendió que "la diferencia entre ellos (hombre y mujer) no es para competir o para dominar, sino para que se dé esa reciprocidad necesaria para la comunión y para la generación, a imagen y semejanza de Dios".



"En esta complementariedad está basada la unión matrimonial y familiar para toda la vida, sostenida por la gracia de Dios", añadió.



Francisco también hizo referencia a la crisis de los matrimonios e instó a que la pareja "se hable más, se escuche más y se conozcan mas y se traten con respeto y cooperen con amistad".



Asimismo, "para superar las dificultades de esta unión", el papa indicó dos puntos: "hacer más a favor de la mujer" y "volver a redescubrir la belleza del diseño creador de Dios" "Tenemos que hacer mucho más en favor de la mujer. No sólo para que sea más reconocida, sino para que su voz tenga un peso real, una autoridad efectiva en la sociedad y en la Iglesia", apuntó.

