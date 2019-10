Chile invierte casi 7 veces más en salud que Bolivia

Si un bebé naciera hoy en Chile podría vivir 12 años más que si naciese en Bolivia. ¿Qué estamos haciendo mal? El portal de noticias británico BBC, investigó las causas de la diferencia en las esperanzas de vida al nacer en ambos países.



Los datos que arroja la Organización Mundial de la Salud (OMS) muestran que un chileno varón puede llegar a vivir 77 años y uno boliviano, 65. Las mujeres, 83 años en Chile y 70 en Bolivia.



El medio británico detectó factores económicos y de inversión en el sector de la salud, como el Producto Interno Bruto (PIB) per cápita y el gasto en salud como porcentaje del PIB.



La BBC destaca que el gasto en salud público es el 4,1% del PIB en Bolivia mientras que en Chile del 3,5%. Sin embargo, cuando se habla en dólares, esos porcentajes se invierten: en salud, durante el 2013, Bolivia gastó 174 dólares por persona, según datos del Banco Mundial, mientras que Chile gastó 1.204 dólares por persona en el mismo periodo.



Estos datos muestran una diferencia abismal: Chile gasta 6,9 veces más en la salud de cada persona que Bolivia.



La cadena británica reconoce el esfuerzo del Estado boliviano en los últimos años para mejorar la inversión en salud: En 2011, la cifra de gasto fue de 115 dólares por persona y en 2010 aún menor, 106 dólares.



El debate



En el primer semestre de este año, en Bolivia hubo una campaña impulsada por el padre Mateo, que pedía se incremente el monto de inversión a la salud al 10%.



Por su parte, el vicepresidente Álvaro García Linera respondió -en una entrevista televisiva del canal ATB- que “del Presupuesto General del Estado (PGE) estamos destinando el 11,5%, esa es la cifra oficial. Pero de la totalidad de las riquezas que genera Bolivia (PIB) es el 6,5%", explicó.



La inversión en otros países



Si se revisan los montos de los vecinos sudamericanos, se verá que Bolivia está rezagada. Uruguay invierte $us 1.431 por habitante (siete veces más) por año; Chile, $us 1.204; Brasil, 1.084; Argentina, 1.063; Paraguay, 395; y Perú, 354. La media sudamericana es de $us 705 per cápita.