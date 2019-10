Expo La mujer no existe reúne a 12 artistas de Bolivia

El Centro Cultural Simón I. Patiño (Independencia, esq. Suárez de Figueroa), es el espacio donde esta noche, a las 19:30, se inaugurará la muestra La mujer no existe, que reúne a 12 artistas bolivianas de distintas generaciones y disciplinas.



Las participantes, invitadas por la curadora Lesly Moyano, son: Cristina Collazos, Wara Vargas, Raquel Schwartz, Ejti Stih, Brenda Bazán, Paola Lambertin, Alejandra Alarcón, Marcela Rivera, Nadia Callaú, Alejandra Dorado, Valentina Bacherer y Carmen Collazos.



El título y la temática de la muestra, la primera del año en el Simón I. Patiño, parte de un enunciado del siquiatra francés Jacques Lacan, expuesto en su seminario Encore, de 1972.



Planteamientos

La exposición quiere ser un espacio de reflexión y de diálogo que girará en torno a la identidad como un ‘hacer’ constante por el cual nos legitimamos como sujetos más allá de las palabras, según Moyano.

Cada una de las artistas de La mujer no existe presentará una propuesta diferente, en diferente formato.



Por ejemplo, Brenda Bazán estará con un video animado de dos minutos, elaborado bajo la técnica de ‘motion graphics’, bajo el título de La mujer no existe ¿Ante quién? Aquí, Bazán quiere un diálogo silencioso entre su trabajo y el espectador, que genere respuestas o más preguntas sobre el tema planteado.



En tanto que la artista Valentina Bacherer presentará dos obras: una de ellas se titula Tejido de género, en la que a través de un mapa conceptual invita al espectador a revisar los conceptos que cada uno teje en su interior, respecto a su identidad interior. La otra es Abasto 23:04, que es una serie de fotos realizadas en colaboración con Fernando Schrupp del mercado Abasto de Santa Cruz.



Hoy, en la inauguración, se realizarán dos performances, una de Cristina Collazos y otra de Carmen Collazos