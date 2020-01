Oé recibe la primera ‘quimio’ y la familia Cárdenas cambia hábitos

A menos de un mes de haber llegado a Sao Paolo, Oé -el hijo menor del exvicepresidente Víctor Hugo Cárdenas- recibió esta semana la primera sesión de quimioterapia contra el cáncer mixto de hueso y cartílago que padece.



Los medicamentos afectan su apetito pero están dando resultado y los especialistas evalúan si será necesario amputarle el brazo derecho como se planteó hace tres meses, cuando detectaron el mal.

El antes y el después

La vida de Víctor Hugo Cárdenas, la de su esposa, Lidia Catari, y la de sus otros tres hijos (Tania, Iru y Sani) sufrió un revés a mediados de noviembre cuando empezó el suplicio. ”El enfermo no es solo el niño sino toda la familia, todos estamos comprometidos con su recuperación”, asegura Cárdenas, sin dar espacio a la duda.



Aunque no se conocen las causas del cáncer, la familia ha cambiado sus hábitos en aras de la prevención. “Hemos prohibido algunos alimentos en la casa” dice y repasa la lista de las cosas que ya no se sirven en su mesa: azúcar, sal, frituras ni carne procesada. “Tenemos muchísimo más cuidado que antes. Comer no siempre es alimentarse”.

OSTEOSARCOMA

Es un tipo extraño de cáncer que afecta al 0,26% de la población y del que los Cárdenas Catari no sabían nada hasta que la enfermedad se metió en sus vidas. Es el tumor de cáncer óseo más común en los niños y afecta a los huesos grandes, como piernas o brazos.

Oé, que significa arcoíris en lengua mojeña, empieza a recuperarse y su caso es parte de investigaciones médicas en un hospital público de la capital brasileña. Su enfermedad y tratamiento allanarán el camino para que quienes padezcan un mal similar en el futuro tengan más posibilidades de recuperación que las que tiene él ahora.



Con la enfermedad del niño, Cárdenas asegura que pudo constatar la falta de políticas nutricionales y de prevención. “Nadie se preocupa de si estamos comiendo bien o si nos estamos envenenando”, asegura con la voz firme y con la convicción que solo da el enfrentar una enfermedad letal en carne propia.



Al terminar la entrevista, Cárdenas compartió el número de cuenta 5502324014 del Banco Bisa para quienes puedan apoyarlo con la curación de su hijo.