Condenan a 40 años al 'Carnicero de Sarajevo'

El antiguo líder serbobosnio Radovan Karadzic fue condenado hoy por el Tribunal Internacional para la Antigua Yugoslavia (TPIY) a 40 años de prisión por el genocidio de Srebrenica y por otros nueve crímenes de guerra y lesa humanidad, dos décadas después de la guerra de Bosnia (1992-1995).



El conocido como "carnicero de Sarajevo" fue declarado culpable de genocidio en la masacre de Srebrenica, cinco crímenes de lesa humanidad por persecución, exterminio, asesinato, deportación y actos inhumanos y cuatro crímenes de guerra por asesinato, terror, ataques ilegales a civiles y toma de rehenes.



Karadzic, de 70 años, fue absuelto de otro cargo de genocidio, porque el alto tribunal de la ONU no pudo identificar o inferir una intención genocida en las municipalidades en 1992 "más allá de la duda razonable", dijo el juez presidente, O-Gon kwon, quien leyó el veredicto, que se dio a conocer ocho años después del arresto.



El TPIY sostuvo que Karadzic cometió estos crímenes con su participación en una organización criminal conjunta.



Los bombardeos y asesinatos de francotiradores llevados a cabo durante la guerra entre abril de 1992 y noviembre de 1995 tenían como objetivo extender el terror entre la población civil, dijo.



Mayor masacre en Europa desde la II Guerra



En Srebrenica unos 30.000 mujeres, niños y ancianos bosnios musulmanes fueron desplazados forzosamente y más de 8.000 hombres asesinados, la mayor masacre en Europa desde la II Guerra Mundial.



Karadzic era el líder de los serbios de Bosnia cuando esa ciudad fue tomada por las fuerzas del jefe militar, Ratki Mladic.



El TPIY también consideró probado que las fuerzas serbobosnias llevaron a cabo ejecuciones en masa y que muchas de las víctimas, bosnios musulmanes y bosnios croatas, fueron tiroteadas y asesinadas mientras estaban detenidas.



Karadzic declaró desconocer los crímenes



Durante el juicio, Karadzic había afirmado que él no sabía de la masacre de Srebrenica ni de los crímenes que estaban cometiendo sus tropas durante la guerra.



Sin embargo, el TPIY afirmó que el exlíder serbobosnio recibía continuamente información de lo que estaba pasando, informes escritos incluidos.



La alta corte mencionó una conversación el 13 de julio de 1995 entre Karadzic y uno de sus subordinados, Deronjic, en la que ambos hablaron en código refiriéndose a miles de bosnios musulmanes detenidos en Srebrenica como "bienes" que tenían que ser colocados "en los almacenes mañana, antes de las doce".



El TPIY consideró evidente que en aquel momento ya se había tomado la decisión de matar a los detenidos, y aclaró que tras esa conversación los subordinados discutieron dónde asesinar a los detenidos, sin cuestionarse en ningún momento la acción.



Karadzic también fue condenado por su responsabilidad como comandante supremo, ya que, según el TPIY, "sabía o tenía razones para saber que estos crímenes se iban a cometer o se estaban cometiendo por fuerzas bajo su control efectivo, no previniéndolos ni castigando a sus perpetradores".



La lectura del veredicto fue seguida con una gran expectación.

Decenas de periodistas fueron acreditados y en el exterior de la corte más de veinte mujeres mostraron fotos de las víctimas de Srebrenica y carteles en los que reclamaban justicia.