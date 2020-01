Muñoz dice que están preparados y amenaza con acciones

"Estamos preparados", aseguró el canciller de Chile, Heraldo Muñoz, ante la réplica de Bolivia dentro del juicio marítimo ante la Corte Internacional de Justicia (CIJ) y enfatizó: "lo que advierto es que Bolivia debe cesar con las provocaciones".

Dentro de su conferencia de prensa, la autoridad diplomática de la vecina nación reiteró que "todo tiene su límite" y que "Bolivia tendrá que esperar a la presentación de nuestra dúplica el 21 de septiembre".

Manifestó que "la posición de Chile siempre ha sido clara y sobria, defendiendo nuestros intereses, sin declaraciones altisonantes".

"La Corte no va a entregar soberanía, Chile no lo va a permitir (...) Han dicho el acceso soberano al mar a favor de Bolivia, recomiendo que lean el fallo preliminar, que dice que no está en juego la soberanía", agregó.

Sobre la detención de los 9 ciudadanos bolivianos en la frontera, Muñoz declaró que antes había anticipado que podrían haber "actos imprudentes del Gobierno boliviano que intentaran involucrar a Chile dentro de su campaña electoral".

"Quien pretenda ejercer actos de soberanía en nuestro territorio, se va preso (...) Estos individuos fueron detenidos innegablemente en territorio nacional, denunciados por pobladores porque intentaban imponer su autoridad", dijo y resaltó que en su país "hay una justicia independiente".

Respecto a la queja diplomática presentada por el Gobierno nacional, el jefe de la diplomacia chilena aseveró que "rechazamos en los términos más categóricos esas protestas. Este no es el primer incidente han habido muchos, tenemos tolerancia pero todo tiene un limite".

Muñoz, advirtió al Gobierno de Bolivia que quien ingrese de manera ilegal a su país "se va preso", como ocurrió con los dos militares y siete empleados de la aduana boliviana que fueron

detenidos el pasado domingo cerca de la frontera entre ambos países.

"Quien ingrese a Chile ilegalmente o intente ejercer actos de soberanía en nuestro territorio, se va preso", sostuvo el jefe de la diplomacia chilena en una comparecencia ante la prensa.