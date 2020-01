Piden a Chile que diga si cumplirá el fallo de La Haya

Después de que la presidenta de Chile, Michelle Bachelet, señaló el viernes que nadie puede obligar a ese país a negociar su soberanía, el Gobierno de Bolivia manifestó ayer dudas respecto a que este se allane a cumplir un fallo eventualmente desfavorable por la demanda marítima presentada ante La Haya, que conminaría a Santiago a pactar.

El cruce surgió a un día de la reunión del Comité de Fronteras, que también reunirá en la mesa de negociación a 61 representantes de ambos países mañana en Santa Cruz.

Se produjo, además, cuando ambos países consensuaban un protocolo para que nunca más se repitan hechos como en los que se vieron involucrados siete aduaneros y dos militares bolivianos, y luego dos carabineros chilenos que fueron detenidos tras pasar la frontera con tratamientos muy distintos: Chile encarceló a los implicados, Bolivia los liberó.

"Nosotros estamos convencidos de que no es posible obligar a dialogar para negociar entrega de soberanía", dijo Bachelet a la prensa chilena.

El canciller Fernando Huanacuni comentó que “hemos recibido esas declaraciones con preocupación. Así como Bolivia tiene compromisos bilaterales, y multilaterales, en el derecho internacional, el reconocimiento del fallo debe ser pleno, no es a conveniencia, beneficie o no a un país”.

Complementó que cuando la Corte Internacional de Justicia se declaró competente, “también lo hizo para la resolución y el fallo se acata, porque esa es la obligación y el compromiso que tienen Bolivia y Chile”.

El ministro de Justicia, Héctor Arce, comentó en su cuenta de Twitter: “La presidenta de Chile (Michelle Bachelet) da a entender que su país no cumplirá un fallo favorable a Bolivia en La Haya. Muy, muy grave”.

Fronteras

El canciller explicó, por otro lado, que la reunión de mañana tendrá dos consecuencias: se producirá “inmediatamente” otra en Santiago y dará lugar a una inspección en frontera. Chile pidió oficialmente que se trate el tema del complejo de control binacional, que construyó en Chungará.

Bolivia envió el borrador de un protocolo que garantiza que cuando efectivos militares rebasen los límites fronterizos, deben ser devueltos inmediatamente en estricto respeto de sus derechos y sus grados.

“Tienen observaciones en algunos puntos y aditamentos en otros, por eso los reservamos para encararlos en un diálogo directo”, explicó.

Establece los pasos. “Si hay otro caso como el de los nueve bolivianos o los dos chilenos, ese mecanismo agilizará la devolución inmediata. Establecemos el procedimiento: la presentación, la identificación, el proceso de indagación de cada caso específico, los tiempos, cómo se procederá a la indagación”