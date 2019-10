TSE llama la atención a la Alcaldía y Obras Públicas

El Tribunal Supremo Electoral (TSE) llamó la atención a la Alcaldía de La Paz y al ministerio de Obras Públicas, Servicios y Vivienda por realizar campañas de cara el referendo del 21 de febrero sobre la reelección de Evo Morales y Álvaro García Linera.



"Se envió una carta al Alcalde del Gobierno Autónomo Municipal de La Paz, Luis Revilla, comunicándole la determinación del retiro inmediato de las publicaciones que realiza esta institución en su página oficial de Facebook porque infringen las normas establecidas para este periodo de referendo", señala una nota oficial.



Según el reglamento vigente para la consulta ciudadana, las entidades públicas de todos los niveles,y las empresas estatales o con participación del Estado, no pueden utilizar de manera simbólica, gráfica o audiovisual la referencia al Sí o al No durante todo el período electoral iniciado con la aprobación del calendario electoral el pasado 6 de noviembre.



Indica que "la Alcaldía paceña vulneró esta norma al utilizar expresiones explícitas por el No en algunos de sus mensajes institucionales sobre impuestos, lo cual está prohibido al ser campaña electoral".



Agrega que "se envió una carta al Ministerio de Obras Públicas, Servicios y Vivienda comunicándole que las instalaciones del edificio de Telecomunicaciones no pueden ser utilizadas para uso propagandístico, por lo cual se debe proceder al retiro de un mensaje por el SÍ cuya autoría no está identificada.



El artículo 25 del reglamento establece que: “Ninguna entidad pública e empresa estatal, o con participación del Estado, podrá difundir mensajes pagados en medios de comunicación masiva, medios en espacios públicos ni medios digitales, en los que se induzca al voto utilizando frases, imágenes, símbolos o cualquier otro elemento gráfico, sonoro o audiovisual".



