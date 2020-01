La investigación de tala apunta a Sinohydro y a ABC

El fiscal Olvis Égüez, que indaga el caso del desmonte a orillas del río Surutú en Santa Fe, provincia Ichilo, señaló que el Ministerio Público está trabajando para obtener toda la información necesaria en dos vertientes: analizar si hubo o no conocimiento de la Administradora Boliviana de Carreteras (ABC) sobre el desmonte y las vulneraciones legales de parte de la empresa Sinohydro.



Para esto, indicó Égüez, se está recabando y solicitando la información respectiva. “Vamos a proveernos de la mayor documentación, con certificaciones, informes y declaraciones para procesarla y luego emitir un criterio jurídico”, aseveró el fiscal.



Humberto Nazara, fiscal de obra de la ABC, reiteró que esta institución no tenía conocimiento del desmonte y que la empresa Sinohydro ha reconocido que cometieron un error. “La empresa tiene que ser sancionada; no los estoy defendiendo a ellos, sino al proyecto de la carretera, que no se puede seguir retrasando”, dijo Nazra.



La secretaria de Medio Ambiente de la Gobernación cruceña, Cinthia Asín, señaló que coadyuvarán con la Fiscalía ante cualquier requerimiento de información sobre este caso, como cada vez que se denuncian delitos ambientales.

Asimismo, afirmó que se va a solicitar a la ABC la licencia ambiental del proyecto carretero para analizarlo y conocer sus especificaciones.

Sanción de ABT

La resolución administrativa sancionadora de la Autoridad de Bosques y Tierra será emitida mañana, indicó el director departamental Willy Severiche. Adelantó que Sinohydro deberá presentar, en un plazo de 30 días, un plan de reforestación y pagar una multa pecuniaria de alrededor de Bs 14.000