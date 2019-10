El cuerpo produce su propio cannabis cuando corremos

No son solo las endorfinas. La ‘euforia del corredor’ es causada por los endocanabinoides, químicos producidos por nuestro organismo similares a los que se encuentran en la marihuana.



Un nuevo estudio de los investigadores de la Escuela de Medicina de la Universidad de Heidelberg (Alemania) encontró que los ratones mostraban elevados niveles tanto de endorfinas como de endocanabinoides después de correr, una actividad que ellos realizan por diversión. Los investigadores también observaron que los ratones eran menos sensibles al dolor, menos ansiosos y más tranquilos después de correr. Tenían más predisposición a pasar tiempo en zonas iluminadas de sus jaulas en lugar de refugiarse en esquinas oscuras.



Receptores fuera

Cuando el equipo usó drogas para bloquear los receptores de endocanabinoides del animal, los ratones no estuvieron relajados después de correr, estaban tan ansiosos como antes de la carrera y estaban muy sensibles al dolor.



Los receptores de opioides parecen jugar cierto rol en la motivación para llegar a la meta. La Universidad de Misuri describe que la activación química en el cerebro de los receptores opioides mu liberadores de dopamina en ratas criadas para correr las hace menos propensas a hacer ejercicio; eso demuestra una relación directa entre los receptores y las ganas de correr. El equipo también encontró que al apagar los receptores del todo, la actividad quedó enteramente reducida en las ratas, aunque no en el mismo grado.

“Estas ratas altamente activas corrían en sus ruedas constantemente”, dice Greg Ruegsegger, autor principal del artículo de la Universidad de Misuri. “Pero cuando activamos químicamente los receptores opioides mu, estas ratas redujeron drásticamente su nivel de actividad.



Puesto que el ejercicio y la adicción a sustancias siguen el mismo proceso químico en el cerebro, es razonable suponer que al activar estos receptores en las personas con adicciones, se proveerían las mismas recompensas que tienen al anhelar el uso de drogas peligrosas o alcohol”