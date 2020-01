Gobierno salpica a Mesa en el caso Lupe Andrade

El Gobierno de Carlos Mesa, el 22 de diciembre de 2004, suscribió un acuerdo entre el entonces Canciller, Juan Ignacio Siles del Valle y la exalcaldesa de La Paz, Lupe Andrade Salmón. La última fue favorecida con la suma de 50.000 dólares americanos, cancelados con fondos de los denominados “gastos reservados”, según la Procuraduría del Estado.



"Lamentablemente, este acuerdo suscrito de manera inconsulta por el Gobierno de Carlos Mesa Gisbert, sin que existiera ley, decreto, resolución o norma mínima que lo autorice, desconoce las bases fundamentales sobre las cuales se asienta el Estado Democrático y la Institucionalidad republicana en relación a la independencia judicial", dijo Héctor Arce, titular de esa instancia.



La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) estableció, en febrero pasado, que el Estado boliviano violó los derechos a libertad personal, propiedad privada y libre circulación de la exautoridad local. En el país la exalcaldesa fue acusada por daño económico al municipio de La Paz por 1,07 millones de dólares, que pagó a la empresa Gader.



Arce explicó que estos fondos deberían ser destinados solamente a gastos vinculados a la seguridad del Estado, y aclaró que dicha partida no existe desde el Gobierno de Evo Morales. Hoy el caso que vincula a Andrade se ventiló en la Corte del organismo internacional.



La Procuraduría sostiene que durante la audiencia, el equipo jurídico boliviano presentó prueba documental y testifical de que esta cancelación irregular a Andrade fue realizada mediante un procedimiento no autorizado y poco transparente.



Adicionalmente se puso en manifiesto ante el Tribunal de la CIDH que en el Gobierno de Mesa se realizaron compromisos irresponsables, comprometiendo en un acuerdo a jueces bolivianos para favorecer a Andrade, procesada por varios hechos de corrupción, suscitados durante su paso por el Gobierno Municipal de La Paz.



Este medio intentó contactarse con el expresidente y vocero de la causa marítima, pero no contestó su teléfono. El último mensaje que escribió en su cuenta en Twitter data del 22 de junio y se presume que en las próximas horas dará su versión sobre la acusación.