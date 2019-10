Aprehendidos por ex Fondo van a medidas cautelares

Las últimas cuatro personas que fueron aprehendidas por la Policía, acusadas por el Ministerio Público de tener responsabilidades en los manejos irregulares del ex Fondo de Desarrollo para los Pueblos Indígenas, Originarios y Campesinos, se defenderán hoy en sus audiencias de medidas cautelares ante un juez de turno.



Ayer, Antonio Condori, abogado de los ciudadanos Roly Oscar Gabriel Córdoba (de la subcentral del distrito de Konani), Quintín Zuzara Quispe (subcentral Ayo Ayo), y Bernardo Arjuani Payro (municipio de Kollana Norte), interpuso una acción de libertad a favor de sus defendidos pero fue rechazada y hoy a las 11.00 se presentarán en su audiencia cautelar, acusados por un presunto delito de incumplimiento de contratos y enriquecimiento ilícito a particulares con afectación al Estado por Bs 985.000. Condori aduce que no han visto un solo centavo.



“El accionar del Ministerio Público escapa a todo marco lógico y racional. Los aprehendidos están injustamente siendo juzgados. El 2010 con el entonces ejecutivo Jorge Choque suscribieron un convenio. Estaban en calidad de responsables de la ejecución pero jamás le dijeron que se desembolsaron dineros”, dijo Condori



Por su parte, Carlos Callizaya Condori, quien fue trasladado ayer al mediodía desde la provincia Aroma donde fue arrestado por la Policía, aún no tiene imputación de la Fiscalía, pero en las próximas horas será puesto ante un juez para definir su situación legal.



Callizaya, entre otros, figura como responsable del proyecto “Producción de Forraje con Semilla Certificada (Alfa, Avena y Pasto Ovilla en el municipio de Sica Sica)”.



La Fiscalía pedirá detención preventiva para los aprehendidos. Más de 20 personas ya están en la cárcel