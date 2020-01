Tom Holland se lleva el Bafta a mejor intérprete revelación

Tom Holland, el nuevo Spider Man, quien se hizo con el Bafta a mejor intérprete revelación, el único votado por el público, por su papel de superhéroe en Captain America: Civil War. El joven se impuso en la votación, realizada a través de internet, a Lucas Hedges (Manchester by the Sea), Ruth Negga (Loving), Anya Taylor-Joy (The Witch) y a la española Laia Costa por Victoria.

"Es increíble estar aquí arriba en este escenario", dijo un emocionado Holland tras recibir el galardón, de mano de la actriz estadounidense Viola Davis. "Muchas gracias a todos los que me nominaron y a los que votaron por mí", agregó."Tengo mucha gente a la que dar las gracias, pero no tengo el tiempo suficiente para hacerlo".

Holland, de 20 años, recibió su primer Bafta en la 70 edición de los premios de la Academia Británica, en una gala celebrada en el Royal Albert Hall de Londres, por su papel de Peter Parker/Spiderman en Captain America: Civil War. Su primer papel en un largometraje fue el de Lucas en The Impossible, del español J.A.Bayona.