Boca aprovecha la caída de River

Boca Juniors dio un paso decisivo hacia la consagración al golear 3-0 a Independiente y afirmar su liderazgo con cuatro puntos de ventaja sobre el escolta River Plate, que tropezó ante San Lorenzo, en partidos jugados el domingo por la fecha 27 del campeonato de primera división del fútbol argentino.

Boca llegaba a este encuentro con la certeza de que podía ampliar ventajas, ya que River había perdido más temprano contra San Lorenzo, y el equipo auriazul respondió con un triunfo en el que mostró autoridad y firmeza para quitarle al entrenador Ariel Holan su invicto de 14 partidos al frente de Independiente.

En la Bombonera, el equipo auriazul asumió su condición de candidato, y se puso al frente con un penal convertido por Darío Benedetto (28), aumentó antes del final de la primera etapa con un cabezazo de Oscar Junior Benítez (44) y liquidó definitivamente el pleito con otro tanto de Benedetto (74), máximo artillero del campeonato con 18 goles.

Con este resultado, y a falta de tres fechas para el final, Boca totaliza 56 puntos y extiende a cuatro su diferencia sobre River (52), mientras que en el tercer escalón asoma Banfield (51), seguido por san Lorenzo (49).

Precisamente, en el primer partido del día, el Ciclón le dio un duro golpe a las aspiraciones de River, al que superó en el Nuevo Gasómetro con un 2-1 y le cortó una serie de trece partidos (diez triunfos y tres empates) sin perder en el torneo de primera.

Nicolás Blandi (13), exdelantero de Boca, anotó el 1-0 para el equipo del uruguayo Diego Aguirre con una estupenda volea, pero poco después River empató con un penal convertido por Sebastián Driussi (18).

Sin embargo, el partido volvió a inclinarse del lado local en el comienzo del segundo tiempo, cuando el chileno Paulo Díaz (55) aprovechó un grueso error del arquero Augusto Batalla, que falló un despeje y el zaguero sólo debió empujarla a la red para anotar el 2-1.

"El partido fue parejo, lamentablemente no nos pudimos reponer del segundo gol. Veníamos de dos partidos intensos y este también fue de mucha exigencia, no tuvimos la misma frescura. Seguiremos peleando mientras nos den la oportunidad, un partido no puede opacar todo esto que conseguimos", consideró Marcelo Gallardo, el DT de River.

El sorprendente Banfield dio otro paso en su excelente campaña y se subió al tercer escalón al superar por 2-1 Gimnasia en la Plata, con tantos de Renato Civelli (44) y Darío Cvitanich (74) para la formación que dirige Julio César Falcioni; Mauricio Romero (66) descontó para el 'Lobo'.

Arsenal de Sarandí también consiguió tres puntos trascendentes para evitar el descenso al derrotar por 2-1 como visitante a Belgrano, con tantos de Leonardo Rolón (53) y Federico Milo (61), mientras que Mariano Barbieri (55) señaló para el elenco 'pirata'.

Otro que respiró en la tabla de promedios fue Olimpo, que derrotó por 3-1 a Huracán con gritos de Fernando Coniglio (33 y 38) y Rodrigo Cabalucci (42); Ignacio Pussetto (7) anotó para el 'Globo', que a su vez empieza a verse complicado con el descenso. Además, San Martín de San Juan venció como visitante a Atlético. Tucumán por 2-1 con tantos de Facundo Barceló (45 y 46); Luis Rodríguez (64) descontó para el 'Decano'.