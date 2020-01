Quema de restos de poda inició incendio en Samaipata

Todos los indicios apuntan a que la quema de los restos de maleza de la limpieza de un lote en la zona de Los Sauces fue lo que inició el incendio forestal, que hasta ayer mantuvo a los pobladores de Samaipata movilizados y susceptibles de que las llamas, que se reavivaban con cada ráfaga de viento, lleguen a zonas pobladas.



Personal de la Autoridad de Fiscalización y Control Social de Bosques y Tierra (ABT), guiados por los testimonios de gente que vio el punto de inicio del fuego, llegaron hasta un lote de no más de un cuarto de hectárea de dimensión, donde tomaron datos georreferenciales para determinar el derecho propietario del predio. “Estamos verificando el área donde posiblemente se ha iniciado el fuego, de acuerdo con las versiones de un vecino que pudo observar dónde comenzaron las llamas, ya que él estaba jugando en una cancha, a unos 200 metros del lugar”, explicó Javier Pedraza Toledo, jefe del departamento de Fiscalización y Control de la ABT.



Pedraza, que estuvo acompañado por su colega José David Quiroga, recorrieron el lugar donde aparentemente comenzó el fuego y tomaron datos para hacer un informe. En principio el propietario del lote, que está en el área urbana, será pasible a un proceso administrativo y luego se analizará la posibilidad de abrir un proceso penal por el delito de daño al medioambiente. “Esto no fue una simple quema, se convirtió en un incendio forestal”, señaló Pedraza y apuntó que el daño ambiental fue muy grande porque se quemó casi todo el cerro La Patria.



El alcalde de Samaipata, Flavio López, precisó que lo sucedido fue por el descuido de alguna persona al realizar la quema de un pequeño pastizal y añadió que pedirán a la Policía una acción de oficio para dar con el responsable.



El viceministro de Defensa Social, Óscar Cabrera, que llegó ayer por la tarde hasta Samaipata con un helicóptero para apagar el fuego desde el aire, confirmó que las llamas comenzaron por un descuido de la gente que estaba realizando una quema. Pidió a la población tener más cuidado al momento de realizar estas tareas y más responsabilidad para no lamentar estos incidentes.



Trabajo constante

Federico Fernández (52) se mostró sorprendido por lo ocurrido en el cerro. “Nunca antes había visto esto en mi vida y yo nací en el pueblo”, decía este hombre, que con sus hijos y otros pobladores trabajó sin descanso desde el mediodía del domingo para que las llamas no avancen hacia el pueblo.



Como él, Ernesto Paz, Patricia Nurnberg y Juan Carlos Montenegro se convirtieron en bomberos forestales por dos días, ya que hasta el cierre de esta edición aún seguían subiendo y bajando el cerro La Patria para evitar que las llamas se reaviven y el temor vuelva a rondar entre la gente. A ellos se sumaron brigadas de la Gobernación, de la Alcaldía y Bomberos Voluntarios de la capital cruceña, que sin demasiados equipos se dieron modos para hacerle frente al fuego que avanzaba por momentos sin control, quemando la vegetación seca de la zona, donde no ha llovido con intensidad desde hace un par de semanas.



El principal temor de la gente es que el fuego alcance las plantaciones de uva o los árboles de pino y eucalipto, los que, a decir de los pobladores, se pueden convertir en combustible casi incontrolable para las llamas y con consecuencias impredecibles.



Pese a la presencia de autoridades de la Subgobernación y de la comuna, algunas personas reclamaban más apoyo logístico para la gente que estaba en el cerro tratando de apagar el incendio que llegó hasta una zona de importancia arqueológica, ya que se piensa que allí hay restos de algunas trincheras utilizadas por los ejércitos independentistas cuando se enfrentaron a los españoles. Hasta el cierre de esta edición aún los pobladores combatían el fuego en diferentes zonas del cerro, ya que si bien las llamas estaban apagadas, las brasas aún provocaban humareda. Los habitantes siguen a la expectativa de lo que sucederá