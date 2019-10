Gobierno rechaza que Paraguay pueda bloquear ingreso a Mercosur

El viceministro de Comercio Exterior e Integración, Wálter Clarens Endara, aseguró que el pedido de un nuevo protocolo de adhesión por parte de Paraguay para el ingreso de Bolivia al Mercosur, no altera el curso de los trámites que están a cargo de Brasil.



“Se está buscando un mecanismo para que Paraguay sea parte del protocolo de adhesión que ya fue aprobado por Argentina, Uruguay y Venezuela. Paraguay no quiere suscribir el protocolo de adhesión original porque entonces estaba suspendido", explicó el viceministro a EL DEBER.



Endara dijo que se presentaron distintas fórmulas en conjunto con Paraguay para incluir la firma de ese país en el protocolo de adhesión original.



"Hay países que ya ratificaron el protocolo original y tendríamos que tener un documento que esté consensuado entre todos y permita que Paraguay suscriba la adhesión sin que eso implique que los otros países vuelvan a ratificarlo", aclaró.



El viceministro explicó que una de las alternativas es iniciar nuevamente todo el trámite y que los congresos de todos los países que ya lo aprobaron vuelvan a hacerlo.



"En este caso no se tiene problemas con el contenido del protocolo sino con la forma misma de cómo Paraguay puede formar parte de un protocolo en un momento en el que estaba suspendido ", dijo



Bolivia sería miembro pleno en julio



Sobre los plazos fijados en la Cumbre de Mercosur en Paraná para resolver el ingreso pleno de Bolivia al organismo hasta mediados de 2015, Endara dijo que la postura de Paraguay no altera esos plazos.



"Estamos dentro de los plazos establecidos en la declaración de Paraná en la que se indica que en el primer semestre de 2015 se resolverá y ahora está en manos de Brasil", indicó