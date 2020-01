Alcaldía paraliza obras en mercado del Plan

El traslado de los comerciantes de la rotonda del Plan Tres Mil al mercado modelo, ubicado en la avenida San Aurelio, no va más. Así lo informó ayer el alcalde de la ciudad, Percy Fernández, que ordenó la paralización de los trabajos tras detectar fallas en la edificación levantada en un terreno de seis hectáreas.

“La idea mía es ponerle un gran letrero que diga: esta obra fue una mentira, esta obra nació con un cúmulo de errores, obra clausurada; llevarnos en helicópteros los galpones donde hagan falta y ponerlos al servicio de la población”. Así el burgomaestre comunicaba ayer, en el horario de los noticiarios del mediodía, su decisión de dejar sin efecto el traslado de comerciantes que estaba previsto para septiembre y que iba a dar inicio al cronograma de reubicación de mercaderes a los nuevos centros de abastecimiento.

Luego, Fernández comenzó a explicar las razones de la medida. “Esta obra no va porque está plagada de errores en todos los procedimientos que se hicieron para su autorización y después, en sus intentos de construcción por parte de los gremiales”, dijo.

“La idea de inserción de los gremiales como dueños de un mercado fracasó. Y es obvio porque como se mueven intereses es difícil optar por el camino más adecuado. Esa obra nació mal y el resultado es ese”, agregó Fernández, al referirse a los traspiés que tuvo la obra desde que en 2004 la municipalidad expropió terrenos de San Aurelio y los entregó en concesión a los comerciantes del Plan Tres Mil para que puedan contar con un mercado propio, pero que luego el proyecto sufrió demoras y estuvo paralizado por varios años debido a peleas internas y observaciones en la construcción.

Fernández insistió en que no hay garantías de que la estructura pueda resistir y que un diagnóstico hecho por los técnicos de la Alcaldía concluye que no se adecua a las normas de construcción porque no tiene retiro frontal, espacios para estacionamientos, además de otras condiciones. En este sentido, dijo que el compromiso de la municipalidad es hacer un nuevo mercado para los gremiales del Plan Tres Mil, aunque no especificó en qué tiempo ni dónde.

“Estas estructuras, los galpones, no tienen peso y los cuatro pernos locos que hay por debajo tampoco. Si lo desempernamos eso, el viento se los lleva. Entonces ese es el diagnóstico de la obra: está mal. Esa cosa desaparece porque nunca fue”, repitió el burgomaestre Fernández, agregando que es una suerte que la inversión no sea tan alta.

Las observaciones

La presidenta del Concejo, Angélica Sosa, fue la primera en referirse al tema, al anunciar que pediría al alcalde que suspenda el traslado. Esto porque la comisión de Planificación del legislativo, que ella preside, en su rol fiscalizador solicitó un informe sobre el mercado modelo Plan Tres Mil y lo primero que se detectó fueron indicios de errores legales en la cesión de los terrenos, ya que estos fueron dados en concesión a través de una resolución y no mediante una ley municipal u ordenanza.



Otra falla encontrada es que la construcción no se adecua al plano aprobado, ya que este contempla un área de 2,5 hectáreas para parqueo que no fue respetada, además de otros espacios y servicios.

Pero una omisión mucho más grave fue el hecho de que los comerciantes garantizaban que las deficiencias que se detectaron en la obra fueron reparadas en base a un peritaje técnico, pero se constató que la Sociedad de Ingenieros, que es la instancia técnica competente, no hizo ningún peritaje a la obra, dijo Sosa.



“El mercado modelo no cumplió la norma, no cumple ninguna seguridad constructiva, no tiene un peritaje”, reiteró Sosa.

La presidenta del Concejo dijo además que si “una obra no cumple las garantías puede convertirse en un Málaga (edificio que se cayó por mala construcción)”, por lo que adelantó que pedirá al Ejecutivo que solicite a la Sociedad de Ingenieros un peritaje de la obra y mientras no hayan resultados, el traslado se suspende.



Obra paralizada

Por la tarde, funcionarios del Plan Regulador llegaron a dicho mercado y colocaron un letrero de obra paralizada. Sin embargo, los trabajos de mejoramiento que se ejecutaban en el interior continuaron. Minutos después llegaron los gremiales y destruyeron el precintado.

Por otro lado, Sosa aclaró que la suspensión del traslado de los mercaderes del Plan Tres Mil no afectará el cronograma de reubicación de gremiales a los nuevos mercados construidos por la Alcaldía, programado para finales de este año y enero de 2018.

Gremiales se declaran en emergencia y pedirán indemnización

Por sorpresa les tomó a los comerciantes del Plan Tres Mil la decisión del alcalde Percy Fernández de suspender su traslado al nuevo mercado modelo, por lo que se declararon en estado de emergencia y anunciaron movilizaciones en rechazo a la medida.

“Estamos sorprendidos. Todo había sido consensuado con las autoridades y ahora nos salen con que no hay traslado. ¿A qué estamos jugando?”, dijo el dirigente de la Asociación 27 de Mayo del Plan Tres Mil, Enrique Gonzalo Aro, quien convocó a los gremiales a una asamblea para hoy, a fin de definir medidas de presión.

El dirigente de los mercaderes manifestó que la edificación cuenta con planos aprobados y que la obra se hizo en base a estos documentos.

Aseguró que se cuenta con un peritaje técnico y que por eso se hicieron trabajos en el bloque 2, donde se detectaron algunas fallas, las cuales estaban siendo subsanadas. Precisamente, en este bloque se estaban haciendo las divisiones de los puentes y luego, la idea era tumbar unas graderías para aumentar la altura y facilitar la conexión con la planta alta de ese bloque, que tiene divisiones para oficinas administrativas.

Aro indicó que si la Alcaldía quiere frenar el traslado debe asumir el pago del crédito que adquirieron para la contraparte de la obra e indemnizar a los 1.444 comerciantes que se verán perjudicados.

“Son $us 5 millones que debemos a la entidad bancaria que nos dio el crédito, $us 3,5 millones de capital y el resto de intereses, que íbamos a pagar una vez que abriéramos los puestos. La Alcaldía tendrá que asumir ese crédito e indemnizarnos por los perjuicios que nos está causando”, manifestó Aro.

Aseguró que mientras tanto seguirán vendiendo en la rotonda del Plan Tres Mil.