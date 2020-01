Los honoris causa

Que una gerente legal no tenga título de abogado, con tantos abogados que existen en el país, es algo que YPFB tendría que explicar. Si no hay gas porque se está acabando y no se han hecho exploraciones desde 2006, se puede entender, pero que no encuentren abogados, eso sí que es inverosímil. Se los podría contar en TCF. Se supo que la gerenta no era abogada, solamente porque, la pobrecita, se estaba fugando del país. No era para tanto, señora. Ojalá otros que no tienen los títulos que presumían se fueran así deprisa.

Que de los ocho presidentes interinos de YPFB designados por el Gobierno desde 2006 ninguno sea, ni remotamente, profesional en temas de crudos, muestra que ellos son impostores o que quienes los designaron quieren destruir la empresa concebida en una fragua histórica, en las candentes arenas del Chaco. Esto de los títulos profesionales es algo en lo que el Gobierno no se detiene mucho. El presidente Evo Morales no tiene ningún título, sino solo los que recibió en ‘honoris causa’ de parte de algunas universidades que no lo conocen mucho y quizá, por eso, él no presta atención a estos detalles de sus colaboradores. En realidad, a juzgar por lo que hacen, todos sus colaboradores son honoris causa. Han llegado a esos cargos por causa de los honores que hacen al presidente, lo que es una pobre traducción del latín y una traición a la causa revolucionaria de la descolonización. Para no hacerse problemas con el latín, él los llama ‘chupatetillas’.

Hay un gabinete compuesto por estos que, en castellano, podrían definirse como aduladores frenéticos e impúdicos, quizá llegando a obscenos. La palabra ‘obsenos’ no existe. Si quisiera el Gobierno encontrar profesionales del área petrolera, y no solo chupatetillas, podría llegarse a Tarija, la ciudad donde hay más geólogos y petroleros por metro cuadrado que en el resto del país, aunque sean retirados. De las otras especialidades no se sabe mucho. El único mérito del ministro de Hidrocarburos, Luis Alberto Sánchez, según dicen los masistas, es que, a los ojos del presidente Evo Morales, es el doble de Hugo Chávez. Los otros ministros tienen méritos similares. Habrá que descubrir a quiénes se parecen los demás ministros. No hay que buscarlos en la literatura universal.