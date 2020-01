Alfredo Müller: “He contribuido a abrir la cabezota dura de Santa Cruz”

Para el artista cruceño Alfredo Müller, buscar un espacio en Santa Cruz para exponer sus pinturas siempre le resultó agotador, estresante. “Lo de conseguir galerías es un ‘puterío’ de mezquindades e intereses”, señala. Por eso, y porque su producción artística no se detiene y necesita mostrarla, convirtió una de las salas de su casa-taller en una pequeña galería, que será inaugurada mañana, a las 19:30, con la muestra Ave María, compuesta por 18 cuadros de la Virgen María.

Müller continúa en esta ‘expo’ los temas religiosos con los que viene trabajando desde sus inicios. “No es casual que yo pinte a la Virgen. Creo que soy el pintor escogido para pintarla porque no cualquiera lo hace. Por los siglos de los siglos ha sido así”, comenta desde su sala ubicada en la calle Bolívar # 114.

Contribución



“El tema sacro tal vez sea uno de los pilares más fuertes de la pintura”, señala Müller.

“La Virgen María es una veneración de las artes, si en Grecia fue Venus, para nosotros es María”, agrega con firmeza.



“Esta vez están vestidas”, comenta el artista cruceño, recordando el incidente del 2000, cuando una muestra suya en la Casa de la Cultura, cuando expuso retratos de Cristo desnudo, causó indignación y pedidos de censura de un sector de la población, aunque Müller piensa que esa situación ha cambiado mucho por estos días, gracias, en parte, a él. “Yo creo que soy una de las personas que más ha contribuido a abrir la cabezota dura de Santa Cruz. Creo que este pueblo tiene sensibilidades, pero tenía una moral dominada por uno que otro personaje, y que ahora muchos de ellos han de haber muerto, gracias a Dios”, dice entre risas Müller.



“Hay cuestiones como las miradas a las minorías, la temática gay, que yo he abierto, he hecho aportes que, quien acompañe el recorrido de este siglo desde su comienzo, va a ver que mi contribución fue grande”, apunta Müller.



Tampoco le teme a ser tachado como un artista que se repite, sobre todo porque en cada muestra hay una calidad de pintura que no la tenía antes, menciona. “En repetición nunca, yo soy Alfredo Müller, entonces no te asombrés de que tenga algo parecido a mi obra desde el inicio hasta que yo pueda producir al fin, tiene que tener una semejanza”.



Müller cuenta que su estilo es influenciado por el español Francisco de Zurbarán, autor de importantes piezas barrocas. “Santa Cruz no conoció el barroco y yo se lo estoy entregando tardíamente, lo mío es el neobarroco cruceño. Esta exposición quiere llenar ese vacío que tiene Santa Cruz”, dice convencido el artista.

Apoyo a jóvenes artistas

La galería de la calle Bolívar también estará abierta a otros artistas, explica Müller, y medio en broma medio en serio dice que tienen que cumplir ciertos requisitos, por ejemplo, que sepan pintar. “He sido docente en la UPSA, he tenido muchos alumnos talentosos. Ahora se me abre la posibilidad de darle una manito a esa gente joven, bella, maravillosa, que muchas veces se pierden”, dice Müller, que se queja de que los últimos años, con algunas excepciones, ha visto pocas pinturas, poco arte y mucho ‘figureteo’. “Esta última década ha sido muy pobre para el arte”, sentencia.

“He visto mucho oportunismo en el facilismo que se disfraza de conceptualismo”, dice.

“El artista está después de la obra, no hay artista sin la obra, si vas a pesar a un artista, pesalo por la obra”, reflexiona y concluye así: “El arte es belleza, no le quitemos nunca la belleza y el virtuosismo al arte”.