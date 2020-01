‘Tucho’ apuntó a los errores del árbitro

Crítico. Un error del árbitro, por las malditas compensaciones nos expulsa a un jugador que ni amarilla tenía y una falta que no era para amarilla, después perdimos bien no hay objeción, pero el árbitro fue importante para que perdamos, porque con 10 jugadores ya se nos complicó, perdimos bien.

Dolido. ¿Cómo no va a dolor perder en el último minuto? y viendo un arbitraje que maldita las compensación otra vez, no era expulsión.

Favorecido el local. Yo no sé cuántas faltas le cobró por los costados porque la única manera de llegar de Blooming era por los centros y pelota parada, porque tiene un jugador que mide dos metros.

El cambio de Montenegro. Solo fue por táctica.

Sobre la expulsión. Le dije en el camarín que se cuide, el chico no tenía ni amarilla, todo el mundo se queja y yo me quejo solo de esa jugada y luego de que cobró mucha falta de los costados para las pelotas paradas de Blooming.

Bajón de jugadores. El problema, eso ya lo he visto, los empresarios los enloquecen, ellos son muchachos y no soportan la presión de los empresarios que les prometen ir a Europa y todo y los tipos creen el cuento y no es así, lamentablemente nuestros jugadores no están preparado para esto.