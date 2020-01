Así es la bebé que una mujer raptó en Montero

La Policía ha elaborado el identikit de la raptora de una bebé en Montero, a partir de las imágenes captadas por una cámara del hospital y de testimonios, tanto del padre como de la madre de la pequeña Andrea.



Mientras los investigadores de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc) no descartan que el rapto sea producto de peleas familiares, la hermana del papá de la menor, Tomasa Aviyuna, tampoco descarta que la expareja de Andrés Aviyuna tenga algo que ver con el hecho.



De hecho, Andrés ha denunciado que la noche del domingo la Policía le tomó declaraciones y hasta lo encerró en la comisaría de la Felcc, para presionarlo y obligarlo a decir si tiene algo que ver con el rapto de su propia hija.



"Mi hermano estuvo encerrado toda la noche, a mí me dijeron que me vaya porque no lo iban a soltar. Al día siguiente volví y mi hermano me contó llorando que lo habían torturado, que incluso le pusieron una bolsa en la cabeza", relató Tomasa.



Según dijo, el día del rapto él compró un jugo Ades que tomó su esposa, pero casualmente la raptora también le había invitado un jugo del mismo tipo, en el cual se presume le puso alguna sustancia para doparla y sustraerle a la bebé. La Policía tomó este hecho como una posible evidencia de que el padre tendría algo que ver con el rapto, pero Andrés lo niega.



La Policía también tomó declaraciones a la expareja de Andrés, quien negó cualquier relación con el secuestro de la bebé.



Mientras tanto, Lidia Tancara, de 20 años, mamá de la bebé secuestrada, se recupera de la cesárea y de la anemia que sufre. "Ya está un poco mejor, ayer la vio una sicóloga porque todavía estaba en shock y no quería comer nada, pero anoche logramos que coma un poco de cena", relató Tomasa. La pequeña Andrea era la segunda hija de esta joven madre, su primera niña tiene 3 años.



Rasgos de la secuestradora



La mañana de este martes, personal de la Felcc fue hasta el hospital Alfonso Gumucio de Montero no solo para ver las imágenes captadas por la cámara del nosocomio, sino también tomar declaraciones a la mamá de la bebé desaparecida, Lidia Tancara, que continúa internada. Esta información elaboró un identikit de la raptora.,

A las 17:00 del domingo pasado, una mujer que ingresó a la sala 14 de la maternidad y logró sustraer a la bebé de dos días de nacida.



Según el testimonio del padre, la mujer ingresó a la sala en compañía de otra mujer que luego se salió al pasillo, mientras que ella se quedó conversando con la mamá de la menor, a quien le dijo que era de una institución religiosa y que estaba ahí para tomar los datos de las madres a fin de ayudarlas con pañales, leche y demás.



La Policía allanó un inmueble, donde estaría la supuesta raptora, según el testimonio inicial de un taxista, pero luego se verificó que no se trataba de la misma persona. Continúan las investigaciones.,