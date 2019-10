Los 10 mejores videoclips en lo que va de 2015

La revista especializada en música y entretenimiento Billboard ha publicado un listado con los 10 mejores videoclips que se publicaron en el primer semestre del año.



Los elegidos van desde Maroon 5 con "Sugar" a la pegajosa Carly Rae Jepsen con "I Really Like You", sin dejar de lado a la "Reina del Pop", Madonna y su nueva canción "Bitch I"m Madonna".



1. Sia: "Elastic Heart" con Shia LaBeouf,



2. Maroon 5: "Sugar",



3. Taylor Swift: "Bad Blood",



4. Kendrick Lamar - "King Kunta"



5. FKA twigs -­ Glass & Patron,



6. Carly Rae Jepsen: "I Really Like You",



7. Shamir: "Call It Off"



8. Courtney Barnett: "Pedestrian At Best",



9. Nicki Minaj: "Feeling Myself" (con Beyoncé)



10. Madonna - "Bitch I"m Madonna",