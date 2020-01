Samuel sugiere devaluar un centavo por semana

El empresario y líder del opositor Unidad Nacional, Samuel Doria Medina, propuso devaluar un centavo de dólar por semana para que los productos bolivianos obtengan competitividad con relación a los países vecinos y evitar traumas en la economía de Bolivia.



En su criterio, con este proceso, hasta fin de año el dólar se cotizará a $us 7,30, lo que implica un pequeño incremento con relación al precio actual, que está en $us 6,96.



"En este momento estamos con una economía con resfrío, pero si no tomamos medidas inmediatas se puede convertir en una pulmonía", comparó el dirigente político.



El lunes, el ministro de Planificación del Desarrollo, René Orellana, descartó la propuesta de Samuel Doria Medina, de aplicar “minidevaluaciones” para fortalecer la economía, porque tendría un “terrible impacto” en la capacidad de ahorro de las familias bolivianas, tomando en cuenta que gran parte de los depósitos en el sistema financiero están en moneda nacional.