Guaraníes esperan diálogo y amenazan con otro bloqueo

Luego de una reunión desarrollada en la comunidad de Yatirenda, en el municipio de Cabezas, a 100 kilómetros de Santa Cruz de la Sierra, el pueblo guaraní y los indígenas de Takovo Mora decidieron que si hasta hoy, a las 9:00, una comitiva del Gobierno no se presenta a la localidad guaraní, retomarán un bloqueo indefinido de la carretera a Camiri, con la participación de unos 500 indígenas de las capitanías de Santa Cruz, Tarija y Chuquisaca.



Hace una semana, los indígenas guaraníes de la Capitanía Takovo Mora iniciaron bloqueos en contra de los decretos supremos 2298, 2195 y 2366, que aceleran la exploración y explotación de petróleo en sus territorios y en las áreas protegidas



La capitana grande de Takovo Mora, Wilma Arredondo, recordó que el sábado a las 16:00 recibió una carta del ministro de Hidrocarburos, Luis Alberto Sánchez, para que se reúna hoy, a las 09:00, en las oficinas de YPFB Chaco ubicadas en la avenida San Martín y cuarto anillo, con el propósito de explicar los procedimientos que la subsidiaria de YPFB?lleva adelante en el municipio de Cabezas.



Sin embargo, indicó que en una reunión nacional efectuada la tarde de ayer con la participación de los consejos de capitanes de Santa Cruz, Tarija y Chuquisacasa, y del presidente de la Asamblea del Pueblo Guaraní (APG), Domingo Torrico, se determinó que el diálogo se realice en Yatirenda, ubicado entre las comunidades de Río Seco y Takovo Mora.



Manifestó que esperaron hasta cerca de las 20:00 a que el Gobierno acepte ir a la localidad, pero no hubo cambio de lugar de la reunión.



Bloqueo masivo

Posterior a una conferencia de prensa que se tiene prevista para las 10:00 en la capital cruceña, si el Gobierno no llega hasta esa comunidad, los guaraníes anunciaron que realizarán un bloqueo indefinido a la altura del kilómetro 90, carretera a Camiri, con unas 500 personas de seis capitanías de Santa Cruz y el apoyo de guaraníes de Tarija y Chuquisaca. Además, esperan la llegada de otras 120 personas de otras capitanías del departamento cruceño.



El gerente general de YPFB Chaco, Carlos Sánchez, dijo desconocer del bloqueo y que lo que se tiene en pie es una invitación para un diálogo con los guaraníes en Santa Cruz de la Sierra. Aseveró que sus operaciones en el campo gasífero hasta ayer eran normales.

Además, expresó que las negociaciones las está llevando adelante el Gobierno y no la empresa YPFB Chaco, pues agregó que están trabajando dentro de las normas.



Sánchez dijo que si hubieran bloqueos, sin duda afectarían al normal desarrollo de los trabajos que realizan en el campo gasífero de El Dorado.



El sábado y ayer, más de 300 guaraníes bloquearon la carretera a Camiri desde las 21:00 hasta las 3:00, afectando a buses de transporte y camiones