Piden declarar a exesposo y otros allegados a Zapata

La ministra de Transparencia Lenny Valdivia solicitó al Ministerio Público que amplíe la toma de declaraciones a todos los posibles testigos de los movimientos económicos que realizó Gabriela Zapata, exnovia de Evo Morales y exgerente de la empresa China CAMC.



"Estamos solicitando que se convoque a quienes efectuaron depósitos en las cuentas de Gabriela Zapata (...) Los depósitos no guardan relación alguna con sus ingresos", señaló la autoridad en conferencia de prensa.



Conoce más: Denuncian que intentan matar a Gabriela Zapata



Entre las personas que a su juicio deben ser llamadas son la mamá de la empresaria, Hugo Carvajal, su exesposo, y los propietarios de la vivienda Fortún, donde la mujer vive, entre otras personas que hubiesen realizado depósitos en las cuentas de la mujer.



"Que se la convoque a declarar a la mamá de la señora Zapata, debido a que este vehículo que ha sido difundido a través de medios de comunicación, corresponde y está registrado a nombre de la mamá de la señora Gabriela Zapata", explicó Valdivia.



Lea también: Quintana ofrece declarar y niega nexos con Zapata



La ministra no dio un monto específico de los depósitos de las personas que tienen vínculos con Zapata, pero señaló que es atribución de los investigadores evaluar su llamado, aunque dijo que hacen el pedido como la parte denunciante.



"Hemos detectado la verificación de la información tributaria y estados financieros dos empresas a nombre de la señora Gabriela Zapata no han generado ingresos, estaban registradas en Fundempresa, pero no hay datos de que estaban funcionando", añadió.



Puedes ver: Zapata retira denuncia, pero llamarán a Valverde



Entre los datos mencionados por Valdivia se hallan el depósito de Zapata de 260.000 dólares por el inmueble donde residía, 560.000 bolivianos por la compra de acciones de la empresa Consilium, el pago de 111.000 dólares que realizó Gastón Gutiérrez para la compra de un vehículo Nissan Patrol, que usaba la empresaria; y depósitos de 20.000, 30.000 y 40.000 dólares mensuales a su favor.