Denuncian que ministerio hizo fiesta en el Teleférico

El diputado de Unidad Demócrata (UD), Amílcar Barral, denunció el uso indebido de bienes de la Empresa Estatal de Transporte por Cable "Mi Teleférico", donde, según la acusación, se celebró el aniversario del ministerio de Obras Públicas, Servicios y Vivienda.



"El señor César Dockweiler no dijo que esa fiesta, con consumo de bebidas alcohólicas, donde funcionarios querían subir en estado de ebriedad a las cabinas del Teleférico, fue realizada por el ministro (de Obras Públicas) Miltón Claros, jefe del señor Dockweiler", manifestó el opositor.



Explicó que las denuncias que le llagaron, incluso de personeros de la empresa estatal, indican que se dejó un asco los ambientes culturales del Teleférico, "con latas de cerveza en las jardineras", hecho que repudió.



"Estamos reclamando que no se haga uso indebido de los bienes del Estado, incluso por funcionarios. Vamos a hacer una petición de informe junto con otros diputados (...) En el reglamento no dice que se puedan hacer fiesta y menos chupas, que es muy diferente", agregó.



En respuesta, el gerente ejecutivo del Teleférico, César Dockweiler, le dijo a EL DEBER que "hemos alquilado a un señor particular, a una persona particular para un acto de confraternización. Si una persona dice algo, que lo demuestre".



Argumentó que ayer mostró la factura, el contrato y ratificó que "como empresa (Mi Teleférico) estamos dispuestos a demostrar la factura y el acta, y si hay una persona que dice lo contrario, que lo demuestre".



