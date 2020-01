Toyota revisará 6,5 millones de vehículos por fallas técnicas

Toyota Motor llamará a revisión 6,5 millones de vehículos en todo el mundo para corregir una serie de fallas que afectan aspectos como la dirección y los asientos, en la segunda acción de este tipo que lleva a cabo hasta la fecha la automotriz japonesa, según informó Reuters.



La firma automotriz dijo que no tenía conocimiento de ningún tipo de accidentes o lesiones causadas por los problemas técnicos, que fueron encontrados en 27 modelos, entre ellos el RAV4 y Yaris.



Toyota precisó que las fallas también fueron encontradas en el Pontiac Vibe y el Subaru Trezia, dos modelos que el fabricante de automóviles manufactura para General Motors y Fuji Heavy Industries.



El fabricante de automóviles no dijo cuánto podría costarle este llamado a revisión y no está claro si los defectos derivan de los proveedores de Toyota o de su proceso de fabricación.



“Le pedimos disculpas a nuestros clientes por las molestias y la preocupación causada por este llamado a revisión”, afirmó Toyota en un comunicado.



Los llamados a revisión a gran escala se han vuelto más comunes en los últimos años debido a que los fabricantes de automóviles están tomando rápidas acciones para arreglar los defectos, después de que Toyota se vio obligada a revisar más de 9 millones de vehículos para enfrentar problemas de aceleración vinculados a accidentes mortales.



Ese llamado a revisión, que forzó al presidente de Toyota, Akio Toyoda, a testificar en el Congreso de Estados Unidos, afectó mucho las ventas y la reputación de la compañía japonesa.



El Departamento de Justicia estadounidense anunció el mes pasado que Toyota pagará 1.200 millones de dólares para cerrar la investigación criminal sobre su manejo de las quejas de clientes por los temas de seguridad, aunque aún hay más demandas de privados pendientes.



Toyota agregó que alrededor de 3,5 millones de vehículos estaban siendo llamados a revisión para sustituir el cable espiral que podría dañarse cuando el volante se gira, haciendo que la bolsa de aire falle al activarse en caso de un choque.



Aproximadamente la mitad de esos vehículos, producidos entre abril de 2004 y diciembre de 2010, se encuentran en América del Norte.

