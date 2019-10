Acusan de crímenes de guerra al Estado Islámico por destruir el patrimonio cultural

La directora general de la Unesco, Irina Bokova, condenó este viernes la destrucción de la ciudad asiria de Nimrud, en el norte de Irak, por los yihadistas del Estado Islámico (EI) al tiempo que pidió la movilización de todos los implicados "para proteger este patrimonio".



"Condeno con la mayor firmeza la destrucción del sitio de Nimrud.

Este nuevo ataque contra el pueblo iraquí es una prueba más de que

la limpieza cultural de que es objeto Irak no se detiene ante nada

ni ante nadie", expresó Bokova en un comunicado.



La responsable de la Organización de la ONU para la Educación, la

Ciencia y la Cultura (Unesco) acusó a la milicia del Estado Islámico de

querer acabar "con la vida humana y las minorías", para lo que

emplea "la destrucción sistemática de un patrimonio milenario de la

humanidad".



Destrucción deliberada

"No podemos permanecer en silencio. La destrucción deliberada del

patrimonio cultural constituye un crimen de guerra. Hago un

llamamiento a todos los responsables políticos y religiosos de la

región a alzarse contra este nuevo acto de barbarie y recordar que

no existe justificación política ni religiosa alguna para destruir

el patrimonio cultural de la humanidad", dijo.



Bokova se dirigió particularmente a los jóvenes para que "hagan

cuanto esté en su mano para proteger este patrimonio y reivindicarlo

como propio y como bien común de la humanidad entera".





Urgencia de movilización

"Pido también a todas las instituciones culturales, los museos,

los periodistas, los profesores y los científicos a compartir y

explicar todavía más la importancia de este patrimonio, de la

civilización mesopotámica", instó Bokova, quien señaló que "la

locura criminal de quienes destruyen la cultura" se combate "con más

cultura y con una movilización sin precedentes".



La directora general pidió hace unos días una reunión urgente del

Consejo de Seguridad de la ONU, después de que el Estado Islámico difundiera unas imágenes en las que activistas de este grupo yihadista destruían estatuas milenarias conservadas en el museo de Mosul.

En esta ocasión, dijo Bokova, también ha informado al presidente

Consejo de Seguridad de la ONU y a la fiscal de Corte Penal

Internacional.



Fundada hace más de 3.300 años, Nimrud fue capital del imperio

asirio y sus frescos, palacios y monumentos aparecen citados en la

literatura y los textos sagrados.