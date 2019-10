Iglesias le regala Juego de Tronos al rey Felipe VI

El líder del partido antiliberal Podemos, Pablo Iglesias, le regaló este miércoles al rey Felipe VI la serie "Juego de Tronos" durante una visita del monarca al Parlamento Europeo donde se reunió con eurodiputados españoles.



"Me salto el protocolo para hacerle un regalo que creo le va a gustar", dijo Iglesias al rey en el saludo protocolario de los diputados españoles en la Eurocámara, constató la AFP.



La foto esperada



La foto más esperada era la del rey con Pablo Iglesias, quien le pidió audiencia en febrero y de quien cree, según dijo entonces, sin posicionarse abiertamente sobre un referéndum con respecto a la monarquía en España, que "podría perfectamente ganar unas elecciones si se presentara a ser jefe de Estado".



El rey le agradeció el regalo y le respondió que aún "no la he visto".

Inspirada en la serie de novelas "Canción de hielo y fuego", del estadounidense George R.R. Martin, la saga "Juego de Tronos" cuenta la lucha despiadada de varias familias importantes por conquistar el Reino de las Siete Coronas en continentes imaginarios y en épocas sin determinar, aunque con múltiples rasgos que remiten a la Edad Media.



Esta es la primera visita de Felipe como rey a las instituciones europeas y el quinto viaje oficial a Bruselas. Como Príncipe de Asturias ya estuvo en 1992, en 1999, en 2002 y en 2008.



El próximo viaje será al Parlamento Europeo de Estrasburgo (este de Francia) en respuesta a la invitación que le cursó este miércoles el presidente de esa institución para pronunciar un discurso ante el pleno, que el rey aceptó. Esta podría intervenir antes del verano (boreal).



El rey Felipe también se reunió este miércoles con el presidente del Consejo Europeo, el polaco Donald Tusk, que representa a los 28 Estados miembros.



El presidente de la Comisión, Jean-Claude Juncker, también lo recibió en la sede de esta institución. Luego de una reunión con Juncker, el rey participó de un almuerzo con el colegio de comisarios antes de poner fin a su visita.

