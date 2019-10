Hallan muerto a geólogo perdido en Sorata hace casi un mes

El hermano del geólogo desaparecido Rodolfo Acosta, Nicolás, informó que encontraron sin vida al ingeniero René Rodríguez en la localidad de Ocara, cerca al municipio de Sorata; se presume que la causa de la muerte fue un accidente.



René Rodríguez, de 54 años, y Rodolfo Acosta, de 42, realizaban estudios geológicos en la comunidad de Yani en el municipio de Sorata por encargo de una empresa minera de Santa Cruz.



"Este ingeniero Rodríguez (…) estaba perdido casi 25 días, entonces contactamos gente para que haga la búsqueda y bueno lo encontraron ya sin vida", indicó Acosta a la ANF.



Acosta se trasladó hasta el lugar del hecho para el levantamiento legal del cadáver y dijo que recién trasladarán los restos, para que los especialistas forenses determinen las causas de la muerte.



Según Acosta se presume que el hecho se produjo a raíz de un accidente, debido a que el lugar es bastante peligroso y no existen comunidades cercanas para auxiliar al afectado.



"No sabemos absolutamente nada, se presume que es un accidente porque el terreno es muy peligroso, ahí no hay gente", detalló.



Mientras que el hermano de Acosta sigue desaparecido, por lo que la Policía y la Unidad Operativa de Bomberos continúan con los trabajos de búsqueda hasta dar con el paradero del otro geólogo.



Nicolás Acosta explicó que los dos profesionales, después de realizar el estudio geofísico, decidieron retornar por otro camino y desde ese momento no se supo más de ellos.