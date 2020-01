Éricka Banzer y su esposo asumirán su defensa

Dentro del proceso que le sigue el Ministerio Público a la hija del fallecido expresidente Hugo Banzer, Yolanda Érika Banzer y a su esposo, Fernando Suárez, este viernes la pareja, a través de un comunicado, aclaró que este caso es muy distinto al que se encuentran sometidos.



En días pasados, la Fiscalía General del Estado presentó una acusación formal en contra de Yolanda Érika Banzer y Fernando Suárez, por los supuestos delitos de legitimación de ganancias ilícitas y enriquecimiento ilícito de particulares con afectación al Estado, por más de $us 7 millones.



En una carta entregada a este medio, los esposos Banzer-Suárez dicen que enfrentan un proceso penal desde el 14 de enero de 2009 y durante estos siete años han comparecido ante las autoridades las veces que fueron citadas con el afán de aclarar esta situación.



“Los supuestos hechos irregulares son detectados dentro del proceso penal que siguió el Ministerio Público contra Luis Alberto Valle. Un proceso penal muy distinto y anterior al que nos encontramos sometidos, donde no fuimos denunciados, ni fuimos parte”, reza el comunicado de los esposos Banzer-Suárez.



Añade que continuarán asumiendo su defensa confiados en que serán absueltos de culpa y pena cuando “presenten sus pruebas de descargo para desvirtuar la acusación en el juicio oral y público”.



El fiscal departamental de Santa Cruz, Gomer Padilla, señaló, a través de una nota de prensa, que la investigación se inició por un reporte de la Unidad de Investigaciones Financieras emitido en 2008, que identificaba operaciones sospechosas.



El 14 de enero de 2009, la Fiscalía informó a un juez cautelar sobre el inicio de las pesquisas en contra de los familiares del exmandatario.



Acusación



Según un boletín de prensa distribuido el martes por la Fiscalía, en las cuentas bancarias de Érika Banzer se constató un movimiento de más de $us 7 millones, monto que en promedio significa transacciones mensuales por $us 65.000, monto que sobrepasa el perfil elaborado por la Unidad de Investigaciones Financieras (UIF), donde el ingreso máximo asciende a $us 2.500.



De acuerdo con las investigaciones del Ministerio Público, las operaciones más importantes se produjeron entre 1997 y 2005, que coinciden con el mandato presidencial del fallecido Hugo Banzer Suárez.



Según las investigaciones del Ministerio Público, las cuentas de Suárez registran movimientos por más de $us 3,7 millones.