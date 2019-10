Exportadores enseñan como negociar en Suecia

Para impulsar las exportaciones bolivianas, el Viceministerio de Comercio Exterior e Integración, a través de la Cámara Nacional de Industrias (CNI), la Cámara de Exportadores de Santa Cruz (Cadex), en coordinación con la Embajada de Suecia y Open Trade Gate Sweden, realizaron el taller Cómo exportar a Suecia exitosamente.



Sonia Albarello, directora de la agencia Sueca para el comercio internacional, explicó que brindaron información para hacer negocios con el país europeo, dando a conocer a los empresarios el marco regulatorio y las exigencias que deben cumplir los productos para ingresar a la Unión Europea (UE) y más específico a Suecia.



"Si bien las estadísticas de la UE reflejan indices bajos en cuanto a volúmenes de productos bolivianos exportados a Suecia, debido a que ingresan a través de otros puertos, consideramos que la cantidad es mucho mayor en relación a los datos oficiales”, dijo Albarello.



Bolivia tiene un potencial para exportar a Suecia de alrededor de $us 1.000 millones en productos no tradicionales, según Cadex.



De acuerdo con datos de Cadex, la relación comercial entre Bolivia y Suecia en los últimos años presenta una tasa de crecimiento sostenido del 10%, registrando un valor aproximado de $us 1,5 millones en la actualidad por concepto de exportaciones.



En cuanto a productos con mayor oportunidad de ingreso al mercado sueco, el sector agropecuario y agroindustrial representa un 42,5% en demanda. Asimismo manufacturas y textiles de alpaca, minerales, especialmente boratos y zinc también están entre los de mayor exportación.