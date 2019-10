El 'Nunca más' de Obama a la dictadura argentina

A 40 años del golpe militar en Argentina, el presidente Barack Obama dijo este jueves "nunca más" a las dictaduras en un histórico homenaje a las víctimas del sangriento régimen que alentó Washington entre 1976 y 1983 en este país y sus vecinos Chile, Uruguay, Bolivia y Brasil.



Luego de estas palabras Obama y su familia viajaron en avión para pasar unas horas en Bariloche, un paraje turístico al pie de la precordillera andina, donde decenas de miles de personas -la mayoría opositores a Macri- marchaban en conmemoración del 40 aniversario del golpe militar.



En Bariloche un pequeño grupo de manifestantes de los miles que evocaban el golpe y la dictadura, se desprendió de la marcha para acercarse a una calle por donde pasaba la comitiva de autos con Obama y al grito de "Patria sí, colonia no" repudió su presencia.



Obama instó a "que se cumpla la promesa" del "nunca más", dos palabras que expresó en español y que cerraron el alegato contra las juntas militares del régimen dictatorial en el juicio de 1985, que condenó a prisión perpetua a dos comandantes.



El mandatario rindió homenaje a las víctimas del régimen en el Parque de la Memoria, un predio al borde del Rio de la Plata donde fueron arrojados narcotizados pero vivos miles de opositores. Junto a Macri lanzaron flores blancas al agua.



Lee más: Argentina y EEUU renuevan relación con visita de Obama



"Estados Unidos tiene que analizar ese pasado", lanzó Obama con tono ceremonioso en el memorial con muros que exhiben los nombres de unos 9.000 muertos y desaparecidos.



A este acto no asistió ninguno de los organismos de derechos humanos, incómodos con la visita del mandatario en una fecha sensible para el país.



Obama hizo alusión a la lucha que han dado organismos como Madres y Abuelas de Plaza de Mayo para que se conociese la verdad del terrorismo de Estado aplicado en esa época a la que atribuyen unos 30.000 desaparecidos, entre ellos 500 bebés, de los cuales han sido hallados 119 hasta ahora.



"A esos familiares, a sus incesantes y constantes acciones que han marcado una diferencia. Ustedes han liderado los increíbles esfuerzos para que se responsabilice a aquellos que perpetraron esos crímenes. Ustedes son los que harán que el pasado se recuerde y se cumpla con la promesa de "Nunca Más"," señaló Obama.



"Sé que existen polémicas sobre las políticas de Estados Unidos en esos días oscuros. Las democracias deben tener el valor de reconocer cuando no se está a la altura de los ideales que defendemos, cuando hemos tardado en defender los derechos humanos; ese fue el caso de Argentina", enfatizó.



Te puede interesar: El mensaje de Michelle Obama a las argentinas



Marchas por la Memoria

?

El 24 de marzo se conoce como el Día de la Memoria en Argentina, y se convocan marchas multitudinarias para decir "nunca más", por lo que la fecha de la visita de Obama había generado polémica.



En un ejercicio por limar asperezas en esta nación de fuertes sentimientos antiestadounidenses, Washington anticipó la desclasificación de archivos militares y de inteligencia que pueden arrojar nueva luz en la búsqueda de desaparecidos.



El miércoles Obama afirmó que su país ha hecho "mucha autocrítica". "En los años 70 nuestro enfoque sobre los derechos humanos era tan importante como luchar contra el comunismo", dijo.



Conoce más: Así es el "Air Force 1", el avión de Barack Obama