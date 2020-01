La ASFI alerta de unos siete riesgos de estafa piramidal

La Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero (ASFI) alertó que las plataformas transaccionales para realizar operaciones con monedas virtuales conllevan al menos siete riesgos a la población e instó a no dejarse sorprender por presuntos estafadores de un sistema de tipo estafa piramidal.

“Alertamos a la población, que conozca y entienda los riesgos a los que se expone cuando decide efectuar transacciones con estos instrumentos no regulados en nuestro país y que por decisión del Banco Central de Bolivia (BCB), están prohibidos”, señaló la directora de la ASFI, Lenny Valdivia.

Los riesgos

Entre los peligros, la autoridad identificó que la “moneda virtual” no es un activo que tenga equivalencia a la moneda del boliviano de curso legal en el país. Señaló también que este tipo de moneda no es un activo que pueda ser considerado divisa ya que no cuenta con el respaldo de bancos centrales de otros países y por eso es que no puede usarse en operaciones cambiarias en el país.

Estas monedas tampoco están respaldadas por activos físicos por el BCB o por las reservas que tiene la autoridad monetaria en el país. Por tanto, el uso de estas transacciones expone a las personas a que puedan llevar a perder su dinero.

Así también, se indicó que estas plataformas están operando en diferentes países.

“No están controladas por ninguna autoridad de nuestro país y tampoco por la ASFI. Se pueden hackear estas plataformas y dar lugar a generar riesgos”, dijo Valdivia.

Otro de los riesgos es que las transacciones en la mayoría de los casos son anónimas.

También se alertó de que estas plataformas puedan estar vinculadas a esquemas de negocios multinivel o de estafas piramidales a través de las que se engaña a la población.

Por su lado, la Policía informó que ayer rescató a Seferino Cruz, en Ciudad Satélite, que estaba secuestrado por víctimas de estafa piramidal de la organización Bitcoin Cash.